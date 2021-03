Han var kun 16 år gammel og næsten nået hjem til familiens lejlighed i København.

Men pludselig passede tre bevæbnede gerningsmænd ham op i den mørke oktoberaften.

Og med seks skud satte de en brutal stopper for hans unge liv.

Nu håber drabsafdelingen ved Københavns Politi, at offentliggørelsen af nye billeder omsider kan føre til opklaringen af det meningsløse drab på 16-årige Servet Abdija 16. oktober 2017.

Trods en omfattende efterforskning har politiet nemlig hidtil ikke haft held til at finde frem til de maskerede gerningsmænd, der på koldblodig vis likviderede den forsvarsløse teenager og efterlod ham i en blodpøl nedenfor sine forældres lejlighed i Ragnhildgade 48 på det ydre Østerbro for tre et halvt år siden.

Ifølge politiet var Servet blot en uheldig og uskyldig dreng, der blev skudt ved en fejl i den brutale bandekrig, der på det tidspunkt hærgede hovedstaden med hyppige skyderier.

Og ifølge politiet peger efterforskningen på, at morderne kom fra den nu forbudte gruppering LTF.

»Vi er overbeviste om, at Servet Abdija ikke var det tiltænkte mål den dag. Han var en helt almindelig dreng, der på tragisk vis blev forvekslet med et bandemedlem, som skulle likvideres,« siger vicepolitiinspektør Bjarke Dalsgaard, der er drabschef i Københavns Politi.

Den 16-årige Servet Abdija blev dræbt af seks skud i Ragnhildsgade på Østerbro i København 16. oktober 2017. Foto: Privatfoto Vis mere Den 16-årige Servet Abdija blev dræbt af seks skud i Ragnhildsgade på Østerbro i København 16. oktober 2017. Foto: Privatfoto

»Der er en lang række indicier på, at det var tænkt som et bandedrab. Ikke mindst måden, det blev udført på. Men vi har også lagt et kæmpe arbejde i at få udelukket alle andre muligheder,« tilføjer han.

»Vi har at gøre med en 16-årig, hvor vi har vendt hver en sten i hans liv: teknik, økonomi og så videre. Jeg tror ikke, at jeg kan komme i tanke om at være stødt på en så uskyldsren 16-årig før.«

»Der har intet været at komme efter, og vi har derfor kunnet udelukke alle mulige teorier og rygter om motiver, som er blevet luftet på sociale medier. Eksempelvis at han var uvenner med forskellige folk, og at nogle tæt på ham deltog i narkokriminalitet.«

»De ting er blevet vendt og drejet for at undersøge, om der kunne være hold i det, og der må vi sige, at det ligger helt, helt fast, at der absolut ikke er noget i den retning. Der findes ingen som helst, der kan have følt sig generet af ham på nogen måde,« fastslår lederen af Københavns Politis afdeling for personfarlig kriminalitet.

Både den dræbte Servets mor og nærmeste familie deltog, da der få dage efter drabet på Østerbro i København blev holdt en mindehøjtidelighed for den uskyldige dreng. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Både den dræbte Servets mor og nærmeste familie deltog, da der få dage efter drabet på Østerbro i København blev holdt en mindehøjtidelighed for den uskyldige dreng. Foto: Bax Lindhardt

Ifølge Bjarke Dalsgaard peger flere ting på, at det dræbende skyderi har sit udspring i bandekrigen med LTF som den ene part. Blandt andet den høje planlægningsgrad med ventende flugtbil og flere skydevåben samtidig.

Men hvem der i virkeligheden var det tiltænkte mål for kuglerne i stedet for Servet Abdija, tør politiet ikke gisne om.

Og foreløbig vil efterforskningslederen helst ikke konkretisere, hvorfor man føler sig overbevist om, at bandefolk med tilknytning til LTF stod bag drabet på den 16-årige dreng.



Ifølge politiet havde de tre gerningsmænd ventet omkring 45 minutter foran opgangen, hvor det ikke var muligt at køre til i bil. Men en flugtbil holdt klar ved den nærliggende Studsgaardsgade-bebyggelse på den anden side af Lersø Parkallé med en fjerde medgerningsmand som chauffør.

Denne sorte Audi A6 stationcar blev ifølge politiet brugt af morderne som flugtbil. Den er nu ved at blive gransket af politiets teknikere for mikroskopiske spor af gerningsmændene. Foto: Politiet Vis mere Denne sorte Audi A6 stationcar blev ifølge politiet brugt af morderne som flugtbil. Den er nu ved at blive gransket af politiets teknikere for mikroskopiske spor af gerningsmændene. Foto: Politiet

Den sorte Audi A6-stationcar er det inden for de seneste 14 dage lykkedes politiet at få fat i et sted i Danmark. Den var hos en privat borger, der intet har med drabet eller kriminalitet i øvrigt at gøre.

»Bilen har skiftet ejer på lovlig vis siden gerningstidspunktet, men hvordan gerningsmændene i sin tid fik råderet over den, vil vi foreløbig gerne holde tæt til kroppen,« siger drabschef Bjarke Dalsgaard til B.T.

Den beslaglagte Audi er nu ved at blive minutiøst gennemsøgt af kriminalteknikere på jagt efter mulige spor fra Servets mordere.

»Det kan blive det gennembrud i sagen, vi har brug for. At få et flugtkøretøj i vores besiddelse i sådan en sag er et meget vigtig element, og i dette tilfælde har vi fået køretøjet intakt, så vi har alle muligheder for at undersøge det på kryds og tværs,« siger Bjarke Dalsgaard.

Denne Zastava-pistol var det ene af de to skydevåben, der blev brugt til at dræbe Servet Abdija med. En mand fra Sverige er blevet dømt for at have solgt de to skydevåben, men ville ikke fortælle til hvem. Foto: Politiet Vis mere Denne Zastava-pistol var det ene af de to skydevåben, der blev brugt til at dræbe Servet Abdija med. En mand fra Sverige er blevet dømt for at have solgt de to skydevåben, men ville ikke fortælle til hvem. Foto: Politiet

»Vi føler os helt overbeviste om, at det var den bil, som blev benyttet som flugtbil. Det er klart, at der er kommet mange spor i den siden, men vi finder ikke noget, hvis vi ikke prøver,« siger vicepolitiinspektøren.

Ifølge drabschefen er politiet bekendt med, at drabet på den 16-årige Servet har givet meget dårlig smag i munden i bandemiljøet.

»Man ved godt, at det var rigtig galt at skyde sådan et barn her. Det var ikke bare et hændeligt uheld eller et bump på vejen. Det har virkelig været italesat i bandeverdenen, at det var frygteligt.«

»Så vi håber, at nogen af dem, der har det rigtig skidt med drabet, har trang til at få fjernet den tunge sten fra deres bryst. Man må være tynget af dårlig samvittighed, når en helt uskyldsren dreng på 16 år bliver dræbt,« tilføjer Bjarke Dalsgaard.

»Jeg tror ikke, at jeg kan komme i tanke om at være stødt på en så uskyldsren 16-årig før,« siger vicepolitiinspektør Bjarke Dalsgaard – drabschef i Københavns Politi - om den dræbte Servet Abdija. Foto: Privat Vis mere »Jeg tror ikke, at jeg kan komme i tanke om at være stødt på en så uskyldsren 16-årig før,« siger vicepolitiinspektør Bjarke Dalsgaard – drabschef i Københavns Politi - om den dræbte Servet Abdija. Foto: Privat

Københavns Politi ønsker at tale med alle, der ligger inde med viden om sagen. Det gælder også vidner, som allerede har talt med politiet, hvis de nye oplysninger giver anledning til tilføjelser eller ændringer til deres forklaringer:

»Jeg vil gerne appellere til, at alle, der ved noget om drabet på Servet Abdija, kontakter os. Jeg er sikker på, at nogen går rundt derude med en stor knude i maven over, at en uskyldig dreng blev slået ihjel på den her måde lige neden for sin hoveddør, mens hans mor kunne høre det. Så hvis man vil have lettet hjertet og komme videre med livet, så er det nu, man skal gå til politiet med sin viden,« siger Bjarke Dalsgaard.

Københavns Politi kan kontaktes på tlf. 1-1-4 eller kbh@politi.dk.