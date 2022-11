Lyt til artiklen

Selv om den 40-årige nigerianske mand bliver fundet skyldig i at have forvoldt fare mod danske soldater, bliver han ikke straffet.

Det har dommeren i Københavns Byret netop fortalt.

Dermed kan den 40-årige mand måske forlade byretten som en fri mand.

Under domsafsigelsen sad Lucky, som manden hedder, i roligt i sin kørestol. Han har en stor sort dunjakke og kigger ned i bordet foran ham.

Retten finder ikke den nu dømte mands forklaring for troværdig.

Lucky forklarede, at han 24. november sidste år sammen med otte andre mænd skulle ud for at finde et tankskib, som de skulle laste med stjålen olie.

Opdateres...