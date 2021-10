Der har været mange falske bankmænd på spil over den sidste tid. Og nu er den gal igen.

Østjyllands Politi har mandag fået to anmeldelser fra ældre kvinder, der begge var blevet ringet op af mænd, som påstod, de var fra politiet.

En 77-årig kvinde blev ringet op mandag omkring klokken 13.30 af en person, der sagde, han var fra Helsingør Politi.

Kvinden kunne også se, at telefonnummeret, der blev ringet fra, passede med Helsingør Politis hovednummer.

Kvinden blev fortalt, der var en person, der forsøgte at oprette lån i hendes navn på 30.000 kroner. Den falske politimand bad derfor kvinden om at overføre pengene til en sikkerhedskonto ved politiet.

Undervejs forsøgte manden også at berolige den 77-årige ved at sige, at samtalen blev optaget.

Derefter overførte kvinden penge fra flere konti over på den konto, hun havde fået oplyst. Kort efter fik hun dog et nyt opkald – denne gang fra sin bank, der fik spærret hendes kort og vejledt hende til at anmelde bedrageri.

Senere samme dag anmeldte en 70-årig kvinde fra Mårslet et lignende forsøg på svindel.

Hun var lørdag aften blevet ringet op af en mand, der sagde, han var fra politiet i Holstebro. Igen svarede nummeret til det rigtige nummer ved politiet.

Manden fortalte denne gang, at den 70-åriges konto var blevet hacket, og hun derfor skulle sende sine kontooplysninger.

Det kunne kvinden dog ikke, da hun var dårligt seende, og hun bad derfor manden ringe til sin søn. Sønnen modtog dog aldrig opkaldet, og der blev derfor ikke hævet penge på kvindens konti.

Østjyllands Politi ser flere sager, hvor særligt ældre kvinder bliver snydt til at overføre penge eller udlevere deres kort og koder. De opfordrer derfor til at være særligt opmærksom, hvis man bliver ringet op fra myndigheder.