Østre Landsret er enig med Retten i Lyngby om, at bilister skal have bøder og frakendes kortet betinget.

En stribe bilister dømmes mandag for at have kørt for stærkt ved vejarbejder i Nordsjælland.

Skiltningen var i orden, siger Østre Landsret, som afviser bilisternes krav om frifindelse.

Afgørelserne kan få betydning for et stort antal bilister, der angiveligt har stået klar med lignende krav om frifindelse.

Prøvesagerne i retssystemet angår for høj fart ved vejarbejder på Lyngby Omfartsvej og Helsingørmotorvejen i foråret og sommeren 2015.

Opdateres...

/ritzau/