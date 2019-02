Britisk politi anholdt mand, der var eftersøgt af Københavns Politi. Dommer har torsdag varetægtsfængslet ham.

En mand på 29 år er torsdag blevet varetægtsfængslet i tre uger for et overfald i en københavnsk frisørsalon. Her blev en mand gennem et kvarter gennembanket af et tæskehold.

Manden, der torsdag blev fremstillet i grundlovsforhør i Dommervagten i København, var efterlyst internationalt. Retsmødet blev afholdt bag lukkede døre.

Med fængslingen af ham er 16 personer nu varetægtsfængslet i sagen, hvor i alt 19 er tiltalt. De tre øvrige er efterlyst.

Med hjælp fra britisk politi lykkedes det onsdag eftermiddag at få manden udleveret til Danmark, hvor han blev anholdt og fængslet.

Overfaldet fandt sted den 16. september i en frisørsalon på Nørrebrogade i København. Her blev to mænd i omkring 15 minutter tilbageholdt, mens de blev sparket og slået med både knyttede næver og slagvåben.

Ofrene blev desuden stukket flere gange i hovedet og på kroppen.

Anklagemyndigheden mener, at overfaldet skete som en del af en konflikt mellem banden Brothas og en udbrydergruppe.

Derfor kan straffen stige til det dobbelte af den normale straf, hvis de kendes skyldige, når sagen kommer for retten.

Den 29-årige mand, der torsdag blev varetægtsfængslet, nægter sig skyldig.

Der er afsat 15 dage til retssagen, som indledes den 7. maj.

/ritzau/