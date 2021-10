Onsdag morgen begyndte man at slæbe det hollandske fragtskib, der natten til mandag stødte på grund ved Bornholms kyst, væk fra kysten. Det har dog vist sig at være en større opgave, end man kunne forvente.

»De har kun fået slæbt det 22 meter siden tidligt i morges, så det går ikke hurtigt, kan man roligt sige,« lyder det fra vagthavende ved Forsvarets Operationscenter, Per Petersen.

Han fortæller, at han lige nu ikke ved, hvor lang tid operationen vil tage.

Hos Bornholms Politi kan vagtchef Karoline Keller fortælle, at en mand i 30erne er sigtet og mistænkt for at sejle med spiritus i blodet. Der er taget en blodprøve, men hun kan ikke fortælle, om der er kommet svar på den.

Her kan du se skibet blive trukket fra kysten. Foto: presse-fotos.dk Vis mere Her kan du se skibet blive trukket fra kysten. Foto: presse-fotos.dk

»Det er sådan, at når man er på skibet som besætning, så skal man altid være klar til at reagere og klar i hovedet. Derfor er det ikke tilladt at være påvirket af alkohol,« siger vagtchefen.

Senere i dag vil politiet formentlig melde ud via Twitter, når der kommer nyt i sagen om den sigtede mand.

Det hollandske fragtskib, der hedder Beaumaiden, var på vej fra Antwerpen i Belgien til Tallinn i Estland.

B.T. følger sagen.