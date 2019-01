Hun var et lys for sine forældre, sine yngre søskende og for sine venner. Nu brænder lyset ikke mere.

24-årige Louisa Vesterager Jespersens frygtelige skæbne blev, at hun den 17. december blev knivdræbt i et bestialsk og afskyvækkende terroranslag under en trekkingtur med sin nære norske veninde og studiekammerat Maren Ueland på Toubkal, Nordafrikas højeste bjerg, i Marokko.

De to blev ofre for islamiske ekstremisters feje angreb, mens kvinderne lå i deres lille kuppeltelt, som de havde slået op på et plateau i 2.200 meters højde i Atlasbjergene.

Lørdag klokken 13 bliver Louisa Vesterager Jespersen bisat fra Fonnesbæk Kirke i Ikast. Og den danske statsminister Lars Løkke Rasmussen er netop ankommet til kirken for at vise sin sympati for familien.

Louisa Vesterager Jespersen bisættes fra Fonnesbæk Kirke i Ikast, lørdag den 12. januar 2019. Louisa Vesterager Jespersen blev fundet dræbt sammen med sin norske veninde 28-årige Maren Ueland. De to var på ferie i Marokko, da de på brutal vis blev slået ihjel i et populært turistområde i nærheden af landsbyen Imlil i Atlasbjergene. Foto: Bo Amstrup Vis mere Louisa Vesterager Jespersen bisættes fra Fonnesbæk Kirke i Ikast, lørdag den 12. januar 2019. Louisa Vesterager Jespersen blev fundet dræbt sammen med sin norske veninde 28-årige Maren Ueland. De to var på ferie i Marokko, da de på brutal vis blev slået ihjel i et populært turistområde i nærheden af landsbyen Imlil i Atlasbjergene. Foto: Bo Amstrup

Familie, venner og bekendte og en hel masse andre, som i sorg og sympati vil vise den sidste ære og respekt er allerede mere end en time før, bisættelsen går i gang, begyndt at møde op for at tage den sidste afsked. Louisa Vesterager Jespersen bliver bisat i en enkel hvid trækiste, der står som det tavse midtpunkt længst fremme i den arkitektonisk meget utraditionelle og moderne kirke.

Der er kommet så mange mennesker, at man har været nødt til at åbne et ekstra siderum til kirken, da alle pladserne i selve kirkerummet er besat.

Ifølge B.T.s reporter på stedet er der mødt flere end 400 deltagere op ved kirken for at deltage.

I kirkens indgang står Louisa Vesterager Jerspersens forældre og tager imod gæsterne.

På forhånd har Midt- og Vestjyllands Politi forventet så stor tilstrømning til og deltagelse i bisættelsen i Fonnesbæk Kirke, at der er sat ekstra mandskab ind til at dirigere trafikken og til at opretholde ro og orden og sikkerhed omkring ceremonien.

De tre mænd, som er sigtet for at have begået knivdrabene på Louisa Vesterager Jespersen og den fire år ældre Maren Ueland, blev anholdt tre dage efter, at de to kvinder blev fundet dræbt i deres telt på Toubkal-bjerget.

Indtil videre har marokkansk politi anholdt 22 personer, som kan have direkte eller indirekte relation til terrordrabene.