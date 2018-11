Skyerne hænger tungt og gråt over den københavnske vestegn, hvor den skuddræbte radiovært, Nedim Yasar, lørdag bliver begravet efter, at han mandag aften på tragisk vis mistede livet.

Det 31-årige tidligere bandemedlem blev efter en reception i forbindelse med udgivelsen af sin selvbiografiske bog 'Rødder - en gangsters udvej,' skudt, da han efter begivenheden satte sig ind i sin bil.

Lørdag klokken ti afholdes en religiøs ceremoni i Alaadin Moske i Albertslund, der efterfølges af en egentlig begravelse på Den Muslimske Gravplads i Brøndby.

Allerede klokken ni er de første personer, der skal tage afsked med Nedim, mødt op, fortæller B.T.’s reporter på stedet.

Nedim Yasar blev 31 år gammel

»De skutter sig i kulden og rykker sammen, efter de har hilst på hinanden.«

»Lige nu deles der små billeder ud af Nedim, som hver gæst hæfter fast på deres bryst.«

Flere lader tårerne få frit løb, og én kvinde måtte have hjælp af to andre, der støttede hende under hver arm, fordi hun øjensynligt brød sammen i sorg.

Gråd og let hulken fylder i atmosfæren omkring moskeen, fortæller B.T.'s reporter.

Kort før klokken ti ankommer rustvognen til moskeen. Den bærer en hvid kiste, som den dræbte, der efterlader sig en søn, skal begraves i senere i dag.

Omkring 100 personer er ankommet til moskeen nu, hvor ceremonien skal til at begynde. En af de fremmødte er Radio 24/syvs programchef, Mikael Bertelsen.

Mange af de fremmødte mænds ansigter er som forstenede.

En enkelt patruljevogn er to gange stille kørt forbi Alaadin Moske, fortæller B.T.'s reporter. Et par betjente har sidenhen taget opstilling ved moskeen. De står roligt og afslappet og betragter den sørgelige begivenhed.

Nedim Yasar blev blot 31 år. Arkivfoto Foto: Tobias Nicolai

Kisten er båret ud på pladsen foran moskeen, hvor de fremmødte samler sig om den. Et rødt klæde er lagt over den hvide kiste, der er placeret på et sort bord. En kvinde skriger fortvivlet mens hun græder. To andre kvinder holder om hinanden, mens tårerne vælder frem fra øjenkrogene.

Yasar var for år tilbage leder af banden Los Guerreros, som var en støttegruppe til Bandidos på den københavnske Vestegn.

I 2012 besluttede han sig for at bryde med miljøet, da han fandt ud af, at han skulle være far.

Han indgik i Kriminalforsorgens exit-forløb, som han afsluttede. Siden fungerede han som foredragsholder og radiovært.

