Sø- og Handelsretten har afsagt dom i en strid mellem det franske selskab Sanofi og Novo Nordisk.

Medicinalvirksomheden Novo Nordisk A/S er tirsdag blevet dømt for at have overtrådt markedsføringsloven. Selskabet er gået for vidt i forhold til konkurrenten Sanofi, fastslår Sø- og Handelsretten.

Det danske selskab skal dels betale en bøde på 500.000 kroner og dels betale et lignende beløb til konkurrenten.

De to selskaber er direkte konkurrenter, når det gælder markedet for præparater til behandling for diabetes.

Men Novo Nordisk udsendte i 2019 en pressemeddelelse, som sammenlignede Novo Nordisks præparat Tresiba med Sanofis Toujeo, og som var vildledende, fastslår retten.

Dommerne lægger vægt på, at Novo Nordisk også i 2017 gik over stregen ved at udsende en retsstridig pressemeddelelse, og at Sanofi også dengang blev krænket.

Sø- og Handelsretten kan ikke få øje på formildende omstændigheder. Som en stor global lægemiddelvirksomhed må det danske selskab "antages at have indgående kendskab til regler og faglige standarder i forhold til kommunikation af studieresultater", hedder det i præmisserne.

Den aktuelle sag drejer sig om en pressemeddelelse, som det danske selskab udsendte i september sidste år. Budskabet var, at et studie viste, at det franske selskabs produkt var forbundet med større risiko for hypoglykæmi (lavt blodsukker) end det danske selskabs.

Men det var der ikke fagligt belæg for, fastslår retten i den 77 sider lange dom.

Meddelelsen er udtryk for en ulovlig lægemiddelreklame til fordel for Novo Nordisks produkt. Og den kunne skade efterspørgslen efter konkurrentens præparat, hedder det.

Bøden på en halv million kroner skyldes, at pressemeddelelsen kunne miskreditere og nedvurdere Sanofis produkt, hvilket er en overtrædelse af markedsføringsloven.

Retten har ikke set præcise beviser for, at det franske selskabs omsætning er faldet som følge af det danske selskabs handlinger, men den skønnede skade er anslået til en halv million kroner. Sanofi havde krævet lidt over en million i erstatning.

De to lægemidler er såkaldte basalinsulinpræparater. På verdensplan skønnes Sanofis salg at udgøre cirka 0,9 milliarder euro, mens Novo Nordisk sælger for cirka 1,2 milliarder euro, fremgår det af afgørelsen.

