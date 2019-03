Søndag skete den anden store flykatastrofe inden for blot fem måneder med en næsten ny flytype - Boeing 737 Max-8.

Norwegian, som har 18 fly af samme slags, vil trods endnu et styrt med et Boeing 737 Max-8 indtil videre fortsætte med at holde flytypen på vingerne.

'Alle vores 737 Max-8-fly flyver som normalt. Vi er, som altid, i tæt dialog med Boeing og forholder os til deres anbefalinger. Vores passagerers sikkerhed kommer altid først,' skriver Tomas Hesthammer, Norwegians flyvechef, i en udtalelse.

B.T. forsøgte mandag at få en uddybende kommentar fra Norwegians presseafdeling i Oslo. Uden held.

Katastrofen søndag skete blot seks minutter efter, at flight ET302 fra det anerkendte Ethiopian Airlines var lettet fra hovedstaden Addis Ababa med kurs mod Nairobi i Kenya. Flystyrtet kostede samtlige 157 mennesker om bord livet.

I slutningen af oktober styrtede et tilsvarende Boeing 737 Max-8 fly fra selskabet Lion Air ned. Ligeledes få minutter efter start. Alle 189 om bord omkom i styrtet tæt ved Indonesiens hovedstad, Djakarta, hvorfra flyet var lettet kort forinden.

Flyet fra Lion Air havde kun været i drift i tre måneder, da katastrofen indtraf.

Som følge af det seneste styrt valgte de kinesiske luftfartsmyndigheder, CAAC, mandag at grounde samtlige Boeing 737 Max-8 for de selskaber, der har flytypen i deres flåde. Flyforbuddet rammer over 100 fly fra 14 kinesiske operatører.

CAAC kræver, at flyene bliver på jorden, så længe der ikke er kommet en tilfredsstillende forsikring fra dels Boeing selv, dels de amerikanske luftfartsmyndigheder om, hvilke tiltag der er gjort eller skal gøres for at sikre, at flytypen ikke igen risikerer havari.

Også det netop ulykkesramte selskab Ethiopian Airlines samt Cayman Airways har valgt at grounde alle deres 737 Max-8.

Store operatører som SAS, British Airways, Lufthansa, Air France, KLM og Swiss Air, der alle flyver fra København og Billund, har ifølge egne oplysninger ingen fly af typen Boeing 737 Max-8 i deres flåde.

Boeing 737 Max er ifølge BBC den hurtigst solgte flytype i Boeings historie. Det kom første gang i kommerciel drift i 2017, og der er allerede bestilt flere end 4.500 fly af typen fordelt på omkring 100 selskaber over hele kloden.

De to fatale styrt inden for de seneste fem måneder har flere fællestræk. Begge skete blot få minutter efter, flyet var lettet. Og i begge tilfælde opførte flyet sig ustabilt umiddelbart efter afgang.

Selv om piloterne angiveligt bad om at få lov til at vende om, kunne de ikke forhindre, at flyets næse automatisk pegede nedad. Hvilket bevirkede, at det blev tvunget til jorden, og katastrofen var en kendsgerning.

På spørgsmålet om, hvorvidt flere operatører burde grounde deres 737 Max-8-fly omgående, svarer Jo Bjørn Skatval, chef for Norsk Flygerforbunds flysikkerhedskomité, til NTB:

»Det er op til luftfartsmyndighederne og dem, som opererer Max-varianten, at vurdere det, men vi forventer, at det hurtigt vil blive kortlagt, om der har været flere hændelser med tab af kontrol end dem, som vi er bekendt med. Og at der tages effektive flysikkerhedsmæssige foranstaltninger for at forhindre, at sådanne situationer opstår igen.«