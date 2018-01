36-årige Janne Jemtland fra Brumunddal i Norge har været savnet siden natten til den 29. december. Nu er hendes ægtemand blevet pågrebet og sigtet for drab.

Det oplyste politiet på et hastindkaldt pressemøde fredag aften.

»Vi har i aften foretaget en anholdelse. Den anholdte er Janne Jemtlands ægtefælde. Han blev anholdt i Brumunddal her til aften. Janne Jemtland er ikke fundet,« sagde politiadvokat Julie Dalsveen på et pressemødet og tilføjede:

»Vi mener, at der er grund til at mistænke ægtemanden for at have begået et mord.«

Hvordan manden forholder sig til sigtelsen, vil hun dog ikke sige noget om på nuværende tidspunkt.

Julie Dalsveen fortæller desuden, at anholdelsen, der foregik fredag aften i det hjem, som parret delte sammen, var helt udramatisk.

Fund i parrets hjem

Ifølge politiet er manden blevet anholdt som følge af nogle fund, som kriminalteknikere har gjort på deres bopæl fredag aften.

Præcis hvilke fund, der er blevet gjort, og hvorfor man nu vælger at anholde ægtemanden, ønsker politiet på nuværende tidspunkt ikke at kommentere nærmere på.

Ifølge NRK hentede politiet dog fredag to biler hjemme hos den savnede kvinde og kørte dem til undersøgelse på den lokale politistation. Det kan være undersøgelserne af disse biler, der har ført til et gennembrud i sagen. Julie Dalsveen ønsker dog ikke at kommentere, hvorvidt der blev fundet blod i bilerne eller ej.

Ægtemanden vil blive afhørt i løbet af aftenen fredag og varetægtsfængslet mandag.

Parrets har to mindreårige børn sammen, som myndighederne tager sig af, mens sagen står på.

Sagen kort

Janne Jemtland forsvandt, efter hun og hendes mand kom hjem fra en fest i Brumunddal natten til den 29. december.

Politiet var hurtigt ude og sige, at de mente, at den 36-årige nordmand var blevet udsat for en kriminel handling, men hvad der er sket, er stadig uvist.

De eneste to konkrete spor, som politiet har at gå efter, er to blodspor, som blev fundet i nærheden af Janne Jemtlands bopæl. Det er bekræftet, at blodet stammer fra den savnede kvinde.

Til trods for en massiv eftersøgning med både hunde, helikopter og snescooter, er det endnu ikke lykkedes at finde den 36-årige nordmand.

Opdateres...