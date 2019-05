En norsk kvinde har angiveligt været udsat for en voldtægt, mens hun var på ferie på den thailandske ø Koh Phangan.

Ifølge thailandske medier er en 33-årig lokal mand anholdt i sagen.

Koh Phangan er især kendt for sine vilde Full Moon-fester, og det var tilsyneladende under et lignende 'Half Moon Party', at den norske kvinde blev forulempet.

Avisen Khaosod English skriver, at manden kom kørende på motorcykel og antastede kvinden, som kom gående alene hjem fra festen.

Hun var på vej tilbage til sit hotel, men manden tilbød hende et lift.

I stedet for at køre hende hjem, førte han hende ind i et skovområde, hvor han ifølge anklagen udsatte hende for et seksuelt overgreb.

Det lokale politi siger til avisen, at den anholdte har tilstået forbrydelsen.

På det seneste har der været flere tilfælde af overgreb på turister i Thailand. I april blev en ung tysk backpacker voldtaget og myrdet på øen Koh Sichang, og der har også været flere voldtægter på Phi Phi øerne, Pattaya og i Bangkok.