En norsk sognepræst er blevet sigtet for voldtægt.

Det skriver Dagbladet.

Sigtelsen sker, efter han angiveligt truede en tiårig dreng via internettet til at udføre seksuelle handlinger.

»Grunden til, at vi har vedtaget voldtægtsbestemmelsen, er, at vi mener, at der blev fremsat trusler i den sigtedes kontakt med offeret på internettet,« fortæller politiadvokat Christine Bonnegolt til Bergensavisen.

Sognepræsten var i forvejen anholdt og sigtet for at have købt nøgenbilleder af børn – den del har han erkendt sig skyldig i.

Foruden den tiårige dreng har sognepræsten efter sigende også forsøgt sig til samleje med en pige fra Bergen, som han købte et nøgenbillede af.

Sognepræsten afviser dog at have truet drengen.

Ifølge Christine Bonnegolt kan det for nuværende ikke udelukkes, at der kan være tale om flere krænkede børn.

Sognepræsten har været anholdt siden august og blev tirsdag varetægtsfængslet i yderligere tre uger.