Et norsk skib er kommet i havsnød i dansk farvand.

Det bekræfter Forsvaret over for B.T.

Der er tale om en norsk coaster, som er 11 sømil nordvest for Gilleleje. Her befinder fem personer sig ombord på skibet.

»Det handler om at redde de fem mennesker og undgå at andre sejler ind i skibet. Resten kommer i anden række,« lyder det fra operationschefen.

Forsvaret melder, at tre personer allerede er i redningsbåde, mens to personer fortsat er ombord. Derudover er fregatten Niels Jul og en helikopter på vej til at assistere.

»De har haft slagside, så de ligger og krænger kraftigt, derfor har de vurderet, at der var risiko for at de tippede over. Derfor kaldte de mayday over radioen.«

Desuden er to svenske helikoptere på vej.

