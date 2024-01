En mand er død, og en kvinde er forsvundet som dug for solen. Og begges familier retter skarp kritik mod politiet.

De seneste dage har politiet i den norske by Stavern smidt adskillige kræfter efter en mystisk sag, der startede med et opkald klokken 18.11 på årets anden dag.

Her kontaktede familiemedlemmer til en mand i 50erne politiet. De kunne ikke få fat i ham, hvilket vakte bekymring.

I forlængelse af opkaldet tog politiet ud til mandens adresse, og snart viste det sig, at de pårørende havde haft god grund til at være urolige.

I boligen fandt politiet manden død, og ikke længe efter fik offentligheden besked om, at man stod med en drabssag på hånden.

Samtidig sigtede politiet en kvinde – mandens partner – for drabet. Hun var dog endnu ikke blevet anholdt.

Og det er hun stadig ikke.

Kritik af teorier

Mens status ikke har ændret sig, hvad angår eftersøgningen er kvinden, ser det anderledes ud, hvad angår mistanken mod hende.

For som dagene er gået, er den blevet mere og mere svækket.

Først lød meldingen, at politiet efterforskede, hvorvidt der kunne være tale om et drab og et selvmord. Senere lød en teori, at kvinden kunne være blevet dræbt før manden.

Og seneste budskab er, at politiet ikke længere finder det sandsynligt, at kvinden står bag drabet.

De mange udmeldinger har fået kritik af den afdøde mands familie.

»Familien har svært ved, at politiet deler deres hypoteser og teorier med medierne i realtid,« lød det fredag fra familiens bistandsadvokat, Sol Elden, til NRK.

Som svar på kritikken konstaterede politiadvokat Ole Jacob Garder, at politiet ikke så nogen grund til at beklage.

»Vi har ikke fundet grundlag for at undskylde på nuværende tidspunkt. Vi er gået ud og sagt, at mistankegrundlaget mod kvinden er svækket, men sigtelsen er ikke formelt frafaldet,« lød det.

Skal findes – død eller levende

Dagen efter var det så den forsvundne kvindes familie, der mistede tålmodigheden med politiet.

De mente ikke, at politiet gjorde nok for at finde hende.

»Familien har tryglet politiet om at lede efter hende, men de er blevet mødt med en kold skulder,« siger Holager Andenæs til NRK.

»Familien er kun interesseret i at finde hende hurtigst muligt, uanset om hun er død eller levende,« lyder det i øvrigt fra bistandsadvokaten, der på vegne af familien anfægter, at politiet har fået kvinden efterlyst internationalt i stedet for at registrere hende som savnet.

»Det giver et indtryk af, at der er tale om en farlig kvinde på flugt, og ikke en person, der kan ligge ude et sted.«

Seneste udvikling er, at politiet har sagt undskyld til kvindens familie.

»Vores hensigt har aldrig været at udelukke dem fra eftersøgningen. De er velkomne til at søge. Det er den organiserede del, vi har været tilbageholdende med at inddrage dem i,« siger indsatsleder Bernt Aamodt til NRK.

Helikoptere og droner har siden lørdag været i luften, og hunde og beredskab på jorden, men indtil videre er der kun fundet et enkelt objekt af så stor interesse for sagen, at det har ført til, at et område blev afspærret.

