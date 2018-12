Peter Aasen, der er rektor på universitetet i Sørøst-Norge (USN), hvor den danske pige Louise Vesterager Jespersen og hendes norske veninde Maren Ueland til daglig studerede, er chokeret over nyheden om drabet på pigerne.

»Vi havde også studerende, der blev dræbt på Utøya tilbage i 2011 (norsk ø, red.). Så det er jo noget af det samme, som kommer op igen, fordi det, der skete, var så grusomt. Selvom man har været igennem noget af det samme før, så føles det ganske forfærdeligt,« siger rektor Petter Aasen.

På universitetet, hvor han er rektor, studerede 24-årige Louisa Vesterager Jespersen og norske 28-årige Maren Ueland, som mandag blev fundet dræbt i Atlas-bjergene i Marokko.

Sammen var de taget på en måneds ferie for at vandre i bjergene.

Men turen endte altså brat. Mandag fandt politiet liget af de to kvinder i landsbyen Imlil i Marokko.

Louisa Vesterager Jespersen og Maren Ueland læste begge bachelor i friluftsliv, kultur- og naturvejledning. Rektor kendte ikke de to kvinder personligt, men siger:

»Elever og lærere beskriver dem som aktive studerende, der var glade for friluftsliv og for at rejse. Det var en rejse, de havde planlagt længe, og som i udgangspunktet skulle være et trygt sted at rejse hen. De var vant til udelivet og var velforberedte, og så skete der alligevel noget så grusomt,« siger Petter Aasen.

Flere af de studerende er allerede taget hjem på juleferie, men omkring 20 studerende, som var tætte studiekammerater med Louisa og Maren, mødte tirsdag ind på skolen for at være sammen og tale med hinanden.

»Vi har været samlet i dag og prøvet at tage det hele ind. Vi vil gerne udtrykke vores dybeste medfølelse med deres familier. Det er meget vigtigt for os at få sagt,« siger rektoren:

»Vi holder kontakten med politiet. Det er en del af bearbejdningsprocessen, at de studerende får information om, hvad der foregår. Vi ved ikke så meget endnu, udover at der er tre anholdte. Vi håber på at få mere information om, hvad der er sket,« siger Petter Aasen.

Efter juleferien d. 20. januar vil universitetet, der huser ca. 19.000 studerende, holde et mindearrangement for de to piger.

»Det vil være en god måde at bearbejde sorgen på,« siger Petter Aasen.