Seks deltagere i nynazistisk demonstration i Oslo er søndag blevet sat på et fly hjem til Danmark.

Norsk politi har søndag udvist seks personer til Danmark efter en nynazistisk demonstration i Oslo.

De er blandt de 31 udenlandske statsborgere, der blev anholdt i forbindelse med demonstrationen lørdag. Det meddeler norsk politi søndag.

- De 31 personer tilhører en gruppe selverklærede nazister, skriver politiet i Oslo i en pressemeddelelse.

- Flere havde maskeret og uniformeret sig med effekter tilhørende Den Nordiske Modstandsbevægelse, skriver politiet.

24 af deltagerne i demonstrationen blev transporteret til Sverige. Én blev hentet af sine forældre, og de sidste seks blev sat på et fly til Danmark.

Demonstranterne havde bevæget sig rundt i Oslos gader og havde også befundet sig ved Stortinget, Norges parlament.

Her holdt nynazisterne en tale, hvor de blandt andet hyldede Vidkun Quisling. Han samarbejdede under Anden Verdenskrig med nazisterne og stod i spidsen for en tyskstøttet regering i Norge.

Ifølge politiet fik demonstranterne besked på at stoppe demonstrationen og forlade området. Det nægtede de. Derfor blev de anholdt.

Samtlige anholdte har fået en bøde på 8000 norske kroner for ikke at efterkomme politiets ordrer. Det svarer til 5800 danske kroner.

Søndag var der antiracistisk moddemonstrationen foran Stortinget.

- Det er vigtigt at vise nazismen ryggen og vigtigt at understrege, at Oslo skal være en tolerant og inkluderende by, siger Oslos borgmester, Raymond Johansen, der deltog i moddemonstrationen.

