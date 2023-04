Lyt til artiklen

Manden, der har erkendt uagtsomt manddrab ved at køre ind i en menneskemængde, har flere domme for vold, ulovlig opbevaring af våben og trusler om terror.

Truslerne om terror sendte manden i 2016.

Her sendte han flere beskeder til folk, hvor han skrev, at han ville dræbe flere mennesker end Anders Behring Breivik - der i 2011 dræbte 77 mennesker i et terrorangreb på den norske ø Utøya.

Det skriver den norske avis VG.

»Vi kan bekræfte, at den anholdte mand er kendt af politiet fra tidligere,« siger Malin Borg, der er anklager i Trøndelag politikreds, på et pressemøde søndag.

Kassebilen som blev brugt til at køre tre personer ned, bliver fragtet væk af politiet. Foto: Lars Lilleby Macedo Vis mere Kassebilen som blev brugt til at køre tre personer ned, bliver fragtet væk af politiet. Foto: Lars Lilleby Macedo

Til at starte med lød sigtelsen mod manden på uagtsom kørsel, men den blev ændret til uagtsomt manddrab og spirituskørsel.

»Han har erklæret sig skyldig i det, han er sigtet for,« siger mandens forsvarsadvokat Anne Marstrander-Berg.

Dermed erkender han, at han sad bag rattet i den hvide varebil, der kørte tre mennesker ned på et fortov natten til søndag omkring 02.00 på Kongens Gate i den centrale del af byen.

En mand i 20erne døde af påkørslen, mens de to andre slap med mindre skrammer.

Påkørslen skete i Kongens Gate i den centrale del af byen. Foto: Lars Lilleby Macedo Vis mere Påkørslen skete i Kongens Gate i den centrale del af byen. Foto: Lars Lilleby Macedo

Kort tid efter påkørslen pågreb politiet den mistænkte, efter de fandt ham i den varebil, der blev brugt til at køre ind i de tre personer, i en grøft lidt uden for byen.

»Et centralt spørgsmål er, om dette var en ulykke eller en bevidst handling. Sigtelsen for uagtsomt manddrab bygger på de oplysninger, der er i sagen lige nu, deriblandt vidneforklaringer,« fortæller Malin Borg.

Truslerne om at dræbe flere end massemorderen Breikvik blev ikke ført ud i livet.

Men i 2016 forsøgte manden at afspore et tog med flere store sten og andre tunge genstande – her i blandt en 150 kilo tung træstamme.

På strækningen kom et tog, der var på vej til Steinkjer, der ligger 120 kilometer nord for Trondheim.

Angiveligt var den nu anholdte mand på vej hjem fra en fest, da han lagde stenene og de andre genstande på togsporet.

I retten blev han frikendt for at ville afspore toget, da dommeren ikke mente, at manden var klar over konsekvenserne af sin gerning. En mentalundersøgelse fastslog, at han er psykisk udviklingshæmmet.

»Han gjorde det for at se noget 'action',« står der i dommen, hvor manden havde udtalt, at han ville se gnisterne, når toget kørte ind i stenene. Han slap ikke uden straf og fik halvandet års fængsel.

Udover fængselsstraffen har han flere domme for vold, spirituskørsel og hærværk, skriver avisen.

Mandag bliver den norske mand fremstillet i et grundlovsforhør, hvor politiet vil forsøge at få ham varetægtsfængslet.