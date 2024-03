En bil, som blev beslaglagt efter vanvidskørsel, er mandag blevet bortauktioneret, skriver lokalt medie.

En Lamborghini Huracán Spyder, som blev beslaglagt af Nordjyllands Politi i 2021, er mandag blevet solgt for 1,9 millioner kroner på auktion.

Det skriver Vejle Amts Folkeblad.

Bilen blev beslaglagt og siden konfiskeret, efter at dens forrige ejer blev stoppet og sigtet for vanvidskørsel ved Hjørring.

Ifølge TV 2 Nord blev en 32-årig norsk statsborger, som er bilens forhenværende ejer, målt til at køre mindst 228 kilometer i timen i bilen på Hirtshalsmotorvejen.

Manden talte senere med flere medier om, at han mente, at det var en for hård straf, at politiet beslaglagde hans bil, og at retten efterfølgende valgte at konfiskere den.

Vejle Amts Folkeblad skriver, at budrunden på bilen startede ved 1,25 millioner kroner.

I starten af februar sendte Nordjyllands Politi en pressemeddelelse ud om, at sagen nu var afsluttet hos politiet, og at bilen derfor skulle på auktion.

Her gennemgik politiet også, at bilens tidligere ejer blev dømt i byretten i februar 2022. En dom som senere blev stadfæstet af Vestre Landsret.

Bilens tidligere ejer forsøgte ifølge politiets pressemeddelelse om sagen også at få sagen indbragt for Højesteret. Det blev dog afvist af Procesbevillingsnævnet.

I pressemeddelelsen udtalte specialanklager Morten Sønderby fra anklagemyndigheden i Nordjyllands Politi, at praksis i sagen ikke adskiller sig fra andre lignende sager.

- For politiet har det ingen betydning, hvor meget et salg indbringer. Men man kan sige, at skatteborgerne har en interesse i prisen, for pengene fra auktionen tilfalder statskassen, sagde han.

Ifølge Vejle Amts Folkeblad er identiteten på Lamborghiniens nye ejer ukendt.

/ritzau/