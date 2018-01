En 19-årig kvinde anmelder nytårsnat, at hun er blevet voldtaget. Mandag morgen er gerningsmanden ikke fundet.

København. Nordjyllands Politi leder efter en mand, der nytårsnat voldtog en kvinde nær havnefronten i det centrale Aalborg.

Det var en 19-årig norsk kvinde, der klokken 02.55 anmeldte, at hun var blevet voldtaget.

Vagtchef Per Jørgensen, Nordjyllands Politi, oplyste mandag morgen til TV2 Nord, at anmeldelsen går på, at kvinden er blevet udsat for fuldbyrdet voldtægt.

Hun blev fundet delvis afklædt på stedet.

Kvinden er blevet sendt til en retsmedicinsk undersøgelse, mens politiet leder efter gerningsmanden.

Politiet oplyser, at kvinden har fortalt, at der er tale om en mand af anden etnisk herkomst end dansk. Men ingen er mandag morgen anholdt for voldtægten.

Politiet har tilkaldt politihunde fra Aarhus og Esbjerg til at hjælpe med at finde gerningsmanden.

De skal hjælpe efterforskerne med at finde spor efter gerningsmanden i havneområdet, oplyser vagtchef Henrik Beck, Nordjyllands Politi,

/ritzau/