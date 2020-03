Anklage: Mand lurede ved tiltænkt offers bopæl, optog video og gav oplysninger til efterretningstjeneste.

Anklagemyndigheden har rejst tiltale mod 40-årig norsk-iraner for at bistå en iransk efterretningstjeneste med at planlægge et drabsattentat i Danmark. Det oplyser statsadvokat Lise-Lotte Nilas i en pressemeddelelse onsdag.

Manden er anklaget for at have skygget en mand på hans bopæl i Ringsted. Han optog også video af mandens kone. Det hele foregik ifølge anklagemyndigheden på ordre fra en iransk efterretningstjeneste.

Oplysningerne blev videregivet til efterretningstjenesten, som skulle bruge det i planlægningen af et attentat mod manden, som er del af en iransk separatistbevægelse, der kæmper for selvstændighed til regionen omkring byen Ahvaz.

/ritzau/