En norsk fodbolddommer i 20'erne er tiltalt for overgreb mod 300 drenge. 15 af dem er blevet voldtaget.

Flere af drengene skal være danskere, mens andre er norske og svenske, skriver NRK.

Manden, der er fra Akershus tæt ved Oslo, er sigtet for blandt andet voldtægt og hensynsløs adfærd over for drengene, der var mellem 14 og 16 år, da overgrebene fandt sted.

Drengene skal han være kommet i kontakt med via internettet, hvor han har brugt falske pigenavne, eksempelvis 'Sandra', ligesom han på diverse chatfora på nettet har udgivet sig for at være yngre.

Han har angiveligt indledt seksuelle samtaler med drengene og fået dem til at onanere på video og til gengæld lovet dem pikante billeder, gaver og penge retur. Det fik de dog aldrig.

Han er desuden tiltalt for at have truet dem med at offentliggøre onani-videoerne, hvis de ikke fortsatte med at sende ham videoer.

Manden har også tilbudt drengene penge for sex. 15 af drengene ifølge den norske anklagemyndighed blevet udsat for voldtægt.

Store mængder chatfiler, film og billeder er beslaglagt. I alt har den unge mand modtaget og gemt mindst 16.463 film.

Et mindre antal af filmene skal han have sendt til nogle af drengene for at vise dem, hvordan de selv skulle producere film.

Det har taget ganske lang tid at gennemgå materialet samt at identificere ofrene, oplyser statsadvokaten.

Hans forsvarer fortæller, at han nu går i terapi i det fængsel, hvor han sidder varetægtsfængslet.

»Han erkender de faktiske forhold, men han har ikke taget stilling til alle punkterne endnu. Han har samarbejdet med politiet hele vejen og er ganske ked af situationen,« siger Gunhild Lærum, der er mandens forsvarer, til NRK.

Udadtil levede manden ifølge VG et normalt liv med job, venner og dommergerningen som en central hobby. I 2011 begyndte han sit overgrebsmaraton. Dengang skal han have udgivet for at være en ung pige på sociale medier som Kik og Skype. Overgrebene har ifølge VG nærmest fundet sted på ugentlig basis.

I årene fra 2015 til 2016 skal dommeren have chattet med en mand, han kender fra dommermiljøet, og som havde arbejdet som assistent for ham. Modusen var den samme, men denne gang sendte han også intimbilleder af 'Sandra' videre, hvorefter han fik seksuelt materiale retur. De to mødtes en gang, hvor der skal have sket et seksuelt overgreb.

Fodbolddommeren er også tiltalt for at have mødtes med to andre ofre, som han forgreb sig på mod betaling i form af penge, snus, nøgenbilleder og refundering af transportudgifter, fremgår det af anklageskriftet.

Anklagemyndigheden mener desuden, at dommeren har forsøgt at mødes med flere, hvor han også ville begå overgreb mod betaling - men det lykkedes dog ikke.

Foruden de 300 har yderligere 160 drenge også været udsat for seksuelle strafbare krænkelser, men i disse tilfælde har der ikke kunnet rejses sigtelse.

I sommeren 2016 blev dommeren pågrebet og sigtet, men løsladt igen. Han begik efterfølgende flere overgreb før han blev pågrebet igen.

»Det er helt klart uheldigt og ganske beklageligt, men vi så ikke omfanget af sagen på det tidspunkt i efterforskningen,« har politiadvokat Sindre Stave i Øst Politidistrikt tidligere sagt til VG.

Sagen har været efterforsket gennem to år og kommer for en domstol i Lillestrøm 22. januar næste år. Anklagemyndigheden har allerede sagt, at man kan ende med at kræve ham idømt forvaring.