Ifølge tiltalen fik den tidligere dommer drengene til at sende film af dem selv, hvor de onanerede.

Tirsdag begynder retssagen mod en 26-årig norsk mand, der er tiltalt for overgreb mod 300 unge drenge fra Norden, herunder 10 danske.

I perioden 2011 til 2016 brugte den 26-årige nordmand Snapchat og chatfora som KIK, Line og Omegle til at komme i kontakt med drenge i aldrene 10 til 18 år, skriver det norske medie Aftenposten.

Her udgav han sig for at være en 15-17-årig pige ved navn "Sandra" eller "Henriette".

Den 26-årige fik derigennem drengene til blandt andet at onanere på film, mod at han ville sende nøgenbilleder, penge eller gaver som iPads retur.

Derudover truede han drengene med at lægge filmene af dem på nettet, hvis de sagde noget til nogen.

Politiet har oplyst, at manden havde lagret 16.463 videoer i sagen, som flere norske medier herunder NRK kalder "norgehistoriens største overgrebssag."

Nordmanden har tidligere arbejdet som fodbolddommer.

I perioden 2015 til 2016 skulle han ifølge tiltalen have interviewet en ung dreng om jobbet som assistent for den 26-årige.

Den dreng blev offer for et fysisk overgreb, hvilket 14 andre også skulle være blevet, skriver det norske medie NRK.

I 2016 blev manden anholdt første gang.

Han blev løsladt kortvarigt, inden han blev anholdt igen og har lige siden været varetægtsfængslet.

Ifølge Aftenposten skulle flere af overgrebene være sket i tidsrummet mellem de to anholdelser.

Den 26-årige er sigtet for voldtægt og hensynsløs adfærd.

Mandens forsvarer, Gunhild Lærum, fortæller, at han erkender de faktiske forhold i sagen, men han har ikke besluttet, hvordan han forholder sig til de enkelte punkter.

- Han er meget bekymret for retssagen, men samtidig er det vigtigt for ham at komme i gang og fortælle om sine misgerninger og forklare, at han forstår, hvor svært det har været for alle de involverede, siger Gunhild Lærum ifølge NRK om den 26-årige, der er begyndt i terapi i fængslet.

Ifølge bistandsadvokat i sagen Christian Lundin vil mange af de forumlempede drenge ikke møde op i retten.

- De er flove og føler sig udnyttet. Mange af drengene lider af søvnbesvær og mareridt, hvilket går ud over deres skolegang, siger han til NRK.

Der er sat 168 retsdage af til retssagen i Nedre Romerike tingrett i Lillestrøm.

Dermed forventes sagen færdig 30. september.

