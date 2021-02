En boligannonce for en lejlighed i den norske by Modø har de seneste dage spredt sig som en steppebrand på de sociale medier.

For særligt teksten til en af billederne har fået en hel del opmærksomhed.

Til billedet af boligens lukkede altan, står der nemlig »Her kan man kanskje pul,«

Eller med andre ord: Her kan man have sex.

Og internettet glemmer som bekendt ikke. Derfor ligger billedet og ikke mindst billedteksten nu ude på det store internet – til stor ærgrelse for mægleren.

»Det er jeg meget ked af. Det utilgiveligt, og jeg bemærkede det ikke, før det blev sendt. Da jeg opdagede den åbenlyse fejl, fjernede jeg billedet og teksten med det samme,« siger mægleren til TV 2 Nord.

Han står ikke frem med navn, men fortæller videre, at han og boligens ejer er slægtsrelateret, og at de i første omgang skrev teksten i sjov.

»Det var ment som en vittighed, men jeg nåede ikke at stoppe det, før det var for sent. Annoncen var kun ude i et par minutter, før det blev ændret. (...) Jeg skulle have set det, og det er min skyld, at jeg ikke opdagede det. Vi kan kun undskylde på det kraftigste,« fortæller han.

Heldigvis lader det ikke til at påvirke sælgeren af boligen.

Ifølge TV 2 Norge tager han hele miseren med et smil.