Flere Norlys-kunder har på det seneste modtaget en mail om, at de skal have penge tilbage, fordi den seneste regning er betalt to gange.

Det lyder jo dejligt – men du må endelig ikke klikke på linket i mailen.

For der er tale om fup og svindel, skriver Norlys i en pressemeddelelse efter at have fået flere henvendelser fra kunder, der har modtaget mailen.

»Vi vil gerne informere dig om, at vi har modtaget to betalinger for din seneste regning, hvilket har resulteret i en overbetaling på [600DKK],« står der blandt andet i mailene, der også er påført Norlys' logo, men ikke er afsendt af energi- og telekoncernen.

Herefter opfordres modtagerne til at klikke på et link for at udfylde en formular, så de kan få pengene retur.

Men du skal ikke klikke på linket, hvis du er en af de kunder, der har modtaget den.

»Vi ville aldrig bede vores kunder om at give os deres oplysninger på den måde. Har man modtaget en sådan mail, skal man slette den, og hvis ens mailprogram giver mulighed for at rapportere den som spam, er det en god idé at gøre det også,« siger Ken Bonefeld, der er it-sikkerhedschef i Norlys.

Han understreger, at du som kunde kan sikre dig mod sådanne phishing-forsøg – hvor kriminelle forsøger at få adgang til og udnytte kodeord eller andre personfølsomme oplysninger – ved at tjekke afsenderen.

Sådan ser fup-mailen ud. Bemærk at den ikke er sendt fra en af Norlys mailadresser, og at der er flere sproglige fejl. Foto: Norlys Vis mere Sådan ser fup-mailen ud. Bemærk at den ikke er sendt fra en af Norlys mailadresser, og at der er flere sproglige fejl. Foto: Norlys

De nye svindel-mail, som Norlys er bekendt med, er sendt fra mailadressen hewer@ns.sympatico.ca, som ikke har noget med Norlys at gøre.

Energi- og telekoncernen kommunikerer udelukkende med kunderne via mailadresser, som ender på @norlys.dk.

Hvis du som kunde er i tvivl om, hvorvidt der er sket en fejl i forbindelse med betalingen af en regning, kan du altid tjekke det på mit.norlys.dk.