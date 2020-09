En 30-årig mandlig realitydeltager er dømt til forvaring for grov voldtægt af et spædbarn i Norge.

Dommen lyder på 11 års forvaring med en minimumsperiode på syv og et halvt år.

Det skriver norske Dagbladet.

Tidligere i år blev manden sigtet for voldtægt af et spædbarn, og han blev straks taget ud af realityproduktionen.

Mandens forsvarer har efter dommen talt med sin klient, og han er fast besluttet på at anke dommen.

»Han er uenig i spørgsmålet om forvarring. Han mener, at en tidsbegrænset dom ville være tilstrækkelig,« siger forsvareren til det norske medie. Han understreger, at klienten dog var forberedt på, at dette kunne være udfaldet i sagen.

Manden blev tilbage i november sidste år anholdt og sigtet for børnemishandling. Af dommen fremgår det, at offeret blev udsat for 31 overgreb over en periode på et år og ni måneder.

Den 30-årige mand skal udover fængselsstraffen betale en erstatning på 400.000 norske kroner til spædbarnet.

Realitydeltageren har indrømmet de alvorlige og strafbare handlinger.