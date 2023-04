Lyt til artiklen

I snart to uger har tysk politi undersøgt en opsigtsvækkende sag, efter en mand blev fundet død på øen Sild – syd for Rømø.

Og som dagene er gået, er den ene uhyggelig oplysning efter den anden kommet frem i offentligheden.

Politiet meldte først ud, at dødsfaldet var mistænkeligt – og nu står det klart, at politiet står med en drabssag.

Ikke kun lokalbefolkningen på Sild har fulgt sagen. For også store medier, herunder Bild, har omtalt den, hvorfor den har fået national opmærksomhed i Tyskland.

Den dræbte, en 38-årig maler, blev fundet under mystiske omstændigheder.

På en grussti nær en campingplads holdt en sort Volkswagen.

16. marts gik en hundelufter forbi og undrede sig. Hvorfor holdt den der? Dørene var låst, og indeni var bilen fyldt med skum.

Politiet ankom og fandt i bilen liget af manden.

En obduktion viste, at der var placeret en plastikpose over hovedet. Han manglede et øje, ligesom han havde skader på sit ene ben.

Derudover kan politiet fastslå, at han var polsk statsborger. Hjemme i Polen havde han en hustru og to børn.

Ifølge det polske medie RFM24 har han ikke været i sit hjemland siden februar. Han arbejdede og boede i Tyskland. Han bliver blandt andet beskrevet som en mand, som »stolt viste billeder af sine børn«. Han blev sidst set 14. marts – to dage inden, han blev fundet.

Nu – to uger senere – står politiet med flere knudepunkter i sagen. Gerningsmand, motiv og mordvåbnet er alt sammen en gåde for politiet.

Politiet mener, at bilen var fyldt med skum, fordi gerningsmanden havde til hensigt at slette sine spor.

Tysk politi opfordrer alle, der ved noget, til at anmelde det. Særligt er politiet interesseret i at vide, om man har set mistænkelige personer, hørt støj eller set køretøjer på dagen, hvor han blev fundet.

Derudover fortsætter de en massiv efterforskning af sagen. Områder er blevet finkæmmet, og dykkere sendt i havet med metaldetektorer.

