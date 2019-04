Efterforskningen af det, som politiet formoder er et lokalt bandeopgør, er fortsat i gang søndag.

Nordsjællands Politi søger nu vidner og oplysninger i forbindelse med det dramatiske skyderi på Rungsted Strandvej lørdag aften.

I forbindelse med skyderiet blev en 20-årig mand fra Nivå dræbt, mens fire andre unge mænd i alderen 20-27 år blev såret.

Motivet for skyderiet er endnu ikke fastlagt, men Nordsjællands Politi har i løbet af lørdag aften og nat anholdt 14 personer.

Efter skudepisoden har politiet været massivt til stede i Rungsted for at sikre og indsamle beviser, tale med vidner og lede efter en eller flere gerningsmænd. Politiet søger stadig at tale med vidner eller andre, som har oplysninger i sagen, der kan hjælpe med efterforskningen.

Det voldsomme politiopbud i det ellers fredelige villaområde langs Rungsted Strandvej chokerede også områdets beboere. Af den grund er politiet ekstra synlige efter skudepisoden.

»Jeg har stor forståelse for, at der kan opstå utryghed efter sådan en hændelse. Derfor vil vi også være ekstra synligt til stede, både i Rungsted og i andre dele af politikredsen, for at sikre, at borgerne igen føler sig trygge,« siger Carsten Spliid, politiinspektør og linjechef for Forebyggelse og Nærhed, Nordsjællands Politi, i en pressemeddelelse.

Henvendelse til Nordsjællands Politi kan ske på telefon 114.