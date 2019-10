Efterårsferien er over os, men det betyder desværre ikke, at de kriminelle elementer holder ferie. Tværtimod.

Alene i løbet af den seneste weekend har man registreret 47 indbrud og indbrudsforsøg i bopæle i Nordsjælland.

Derfor har Nordsjællands Politi skrevet et længere opslag på Facebook, der går under overskriften: 'SÅ BLEV DET EFTERÅRSFERIE – FØJ FOR POKKER!'

'Det er irriterende mange indbrud eller forsøg derpå, og det høje antal skyldes formentlig, at de s…ørens indbrudstyve udmærket ved, at flere boliger end normalt står tomme, fordi mange er rejst på efterårsferie,' skriver Nordsjællands Politi på Facebook.

Derudover påpeger politiet også, at der jo er kommet flere mørke timer i døgnet, hvorfor indbrudstyvene har gode vilkår for at begå deres udåd.

Derfor kommer politiet med en række råd til, hvordan du kan undgå indbrud i dit hjem, mens du er på ferie.

'Vores råd over alle råd for at holde indbrudstyvene væk lyder derfor at have tændt lys i boligen allerede fra sidst på eftermiddagen, hvis du ikke er hjemme,' lyder tippet.

Ifølge politiet finder de fleste indbrud i det mørke halvår sted imellem klokken 15 og 21.

Nordsjællands Politi kommer samtidig med en beklagelse over, at det ikke er muligt for dem at patruljere i døgndrift på hver eneste villavej i politikredsen.

Men det er, som du nok selv kan forestille dig, umuligt at gøre i praksis.

Derudover lyder der også en opfordring til, at alle holder øje med mistænkelig opførsel ved deres nabos bopæl. Hvis man støder på det, så skal man kontakte politiet.

'Så er vi allerede nået et godt stykke. Altså lys, lås og opmærksomhed. Det vil både vi, din bolig og dine naboer sætte pris på.'