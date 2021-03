31 mennesker er coronasmittede hos Nordsjællands Politi, som blandt andet har udsat retssager, skriver avis.

Efter sammenkomster med medarbejdere fra Nordsjællands Politi er der konstateret udbrud af coronavirus hos politiet. Det skriver Ekstra Bladet.

Smittetallet hos politiet er foreløbig opgjort til 31 blandt civilt ansatte og betjente.

Det oplyser politidirektør Jens-Christian Bülow i en mail torsdag til Ekstra Bladet, der første gang bragte en artikel om sammenkomsterne onsdag.

- Nordsjællands Politi er fortsat i gang med at undersøge sagen, og vi har blandt andet ikke endnu kunnet tale med alle de relevante sygemeldte medarbejdere, skriver politidirektøren ifølge avisen.

- Det billede, som lige nu tegner sig, er imidlertid, at der har været to forskellige sociale sammenkomster henholdsvis den 5. og 6. marts 2021, hvor medarbejdere fra blandt andet Nordsjællands Politi har deltaget.

Politidirektøren skriver i den mail, som Ekstra Bladet bringer, ikke direkte, om festerne var den udløsende faktor bag udbruddet.

Ved en sammenkomst 5. marts var der 14 personer til stede. Den talte både politiansatte og anklagere.

Derudover var seks politiansatte til en sammenkomst 6. marts.

Ifølge direktøren foregik begge sammenkomster i private hjem og var dermed ikke umiddelbart strafbare.

Sundhedsmyndighedernes anbefalinger lyder imidlertid, at man maksimalt samles fem personer i hjemmet og begrænser sociale kontakter.

Det blev gentaget senest torsdag aften, hvor en aftale om yderligere genåbning blev meldt ud af Statsministeriet.

I forbindelse med sagen understreger Jens-Christian Bülow til Ekstra Bladet, at der ikke er noget, der "tyder på, at de to sammenkomster er startet på politistationen i Gentofte eller på nogen af de andre stationer i kredsen eller har nogen sammenhæng med et fagligt arrangement i politikredsen".

Han skriver, at ti retssager er blevet udskudt på grund af smitteudbruddet, men at det i øvrigt ikke har haft større betydning for politiets opgaveløsning.

Nordsjællands Politi har endnu ikke besluttet, om sagen får konsekvenser for de involverede medarbejdere.

/ritzau/