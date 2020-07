Forleden tyede Nordsjællands Politi til Facebook for at efterlyse ejeren af en pung, der var blevet tabt på en villavej i Humlebæk.

Nu er ejeren fundet. Og nå ja, anholdt, sigtet og varetægtsfængslet.

Men hvordan hænger det dog sammen, spørger du måske. Lad os starte mandag, hvor politikredsen delte et længere skriv på dens facebookside.

'LUKAS, VI HAR DIN PUNG,' stod der indledende i opslaget, som beskrev, at man havde fundet flere ID-kort i den tabte pung. ID-kort tilhørende en Lukas fra Tjekkiet.

'Vi vil selvfølgelig gerne returnere pungen til dig, Lukas, men da du er udenlandsk statsborger uden fast adresse i Danmark, er det ikke sådan ligetil at komme i kontakt med dig,' skrev politiet.

Opslaget fortsatte med en beskrivelse af, at politiet håbede, at efterlysningen via Facebook ville nå frem til pungens ejermand.

Og at denne bare kunne henvende sig på nærmeste politistation, hvis han ville have sin pung tilbage, for - som politiet selv skrev - det manglede da bare.

Herefter kommer det tvist, der formentlig er årsagen til, at politikredsens opslag er gået mere eller mindre viralt.

I skrivende stund har mere end 3.500 mennesker således delt det, over 800 har kommenteret, og 8.300 har 'reageret' på det. Mange med en 'ha ha'-emoji. Opslaget fortsætter nemlig:

'Når du henvender dig for at få udleveret din pung, vil vi i øvrigt også gerne lige tale med dig om, hvorfor du og to andre fremmede mænd befandt jer i en campingvogn i Humlebæk, der ikke tilhørte jer.'

'Desuden vil vi også gerne høre lidt om, hvorfor I stak af i en sådan hast, da ejeren af campingvognen opdagede jer, at du i farten tabte din pung indeholdende diverse ting inklusive dine ID-kort. Der ligger sikkert en drøngod forklaring bag.'

Afsluttende skrev politiet, at man glædede sig til at høre fra Lukas. Onsdag blev det så en realitet.

Det var dog ikke den tjekkiske Lukas selv, der rettede henvendelse. Det var i stedet en borger, der tippede politiet med et bud på, hvor pungens ejermand var at træffe.

I et opslag lavet onsdag, beskriver Nordsjællands Politi, at buddet var godt. Særdeles godt.

Lukas blev fundet og anholdt, men han havde ikke, som Nordsjællands Politi havde fortventet, en drøngod forklaring på, hvorfor han havde ageret uønsket gæst i en fremmed persons campingvogn.

Derfor besluttede man at sigte ham for forsøg på indbrud, ligesom han også blev konfronteret med en sigtelse omhandlende trusler. Han havde nemlig viftet med en mindre kniv mod campingvognens ejere.

'Det førte til, at han i dag blev fremstillet i grundlovsforhør og stillet for en dommer, der i første omgang valgte at varetægtsfængsle ham i 14 dage, så vi har lidt arbejdsro til at efterforske videre på sagen,' lyder det i torsdagens facebookopslag, der afsluttes:

'Og pungen? Den skal ejeren selvfølgelig nok få udleveret, når tiden er inde.'