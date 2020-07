En ung kvinde blev fredag 12. juni udsat for blufærdighedskrænkelse på et offentligt toilet på Posen i Hillerød.

Nu efterlyser Nordsjællands Politi et kvindeligt vidne til episoden, som muligvis har været medvirkende til, at hændelsen ikke udviklede sig yderligere.

Overfaldet på den unge kvinde fandt sted mellem klokken 19 og 20, hvor kvinden ville benytte det offentlige toilet ved det grønne område Posen, da en ung mand passede hende op bagfra og befamlede kvinden.

Kort efter forsøgte manden at hive kvinden med ind i en toiletbås, hvor det kvindelige vidne kom hende til undsætning, da hun spurgte den unge kvinde, om hun var okay.

Da den unge kvinde gav udtryk for, at hun ikke var endt i situationen frivilligt, hev vidnet den unge mand væk fra stedet.

»Vi vil rigtig gerne i kontakt med kvinden, der var vidne til hændelsen, men beklageligvis har vi ikke andre oplysninger om hende, end at hun var relativt ung,« siger Morten Riisager-Pedersen, politikommisær i Nordsjællands Politi, i en pressemeddelelse. og tilføjer:

»Hun har muligvis været med til at sikre, at hændelsen ikke udviklede sig yderligere, og vi er meget interesserede i at høre hendes observationer fra hændelsen den aften.«

Vidnet forsvandt kort efter hændelsen ligesom gerningsmanden, hvorfor Nordsjællands Politi nu håber på, at kunne komme i kontakt med det kvindelige vidne, der måske har været med til at forhindre et seksuelt overgreb.

»Når vi efterforsker sager, er vidneudsagn naturligvis et vigtigt element, og for at få underbygget hændelsesforløbet i den specifikke sag vil det være en stor hjælp for os at tale med vidnet om episoden,« siger politikommisæren og fortsætter:

»Hun kan også have afgørende oplysninger om gerningsmanden, som det i sagens natur ligger os på sinde at finde frem til.«

Nordsjællands Politi opfordrer det kvindelige vidne til at henvende sig på telefon 114 eller på e-mail mbr019@politi.dk.