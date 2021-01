Nordsjællands Politi efterlyser nu 46 årige Malene Bruus med billede.

Politiet efterlyste allerede Malene 9. januar, efter at hun var gået fra sin bopæl på Engerødvej i Helsinge, men hun har været væk siden 6. januar.

Nordsjællands Politi mener at der er omstændigheder der gør, at vi har grund til at tro, at hun er i nedtrykt tilstand.

Udover det vedhæftede billede, så har politiet givet en uddybende beskrivelse af hende.

Dette er Marlene Bruus. Hun har været væk siden 6. januar. Ring 114, hvis du har kendskab til Marlenes lokation. Vis mere Dette er Marlene Bruus. Hun har været væk siden 6. januar. Ring 114, hvis du har kendskab til Marlenes lokation.

Malene er cirka 170 cm høj og spinkel af bygning med mørkt kraftigt skulderlangt hår.

Hun er muligvis iført en grå halvlang softshell jakke af mærket Ilse Jakobsen.

Har du set Malene eller i øvrigt har oplysninger til sagen, vil Nordsjællands Politi gerne kontaktes på telefon 114.