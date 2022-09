Lyt til artiklen

Nordjyllands Politi fik lørdag aften en anmeldelse om en bilist, der slingrede faretruende.

Det drejede sig om en 62-årig mand, som kom kørende af Hobrovej i Støvring, skriver Nordjyske.

Politiet stoppede manden, og det må have givet anledning til en vis overraskelse, da ordensmagten så, hvor meget sprit den berusede bilist havde i blodet.

»Han havde en udåndingspromille på næsten tre, og da vi efterfølgende kontrollerede igen på Politigården, var promillen steget til 3,18,« siger vagtchef Thomas Ottesen ved Nordjyllands Politi til Nordjyske.

Ifølge Sundhed.dk kan en promille over 3 være dødelig.

Bliver du stoppet med en promille over 2.0, får du frakendt kørekortet ubetinget i mindst tre år, skriver Sikker Trafik.

Herefter skal du enten køre med alkolås i bilen i to år eller vente yderligere to år med at generhverve kortet.

Du får også 20 dages betinget fængsel, en bøde der svarer cirka til en måneds nettoløn, din bil kan blive konfiskeret, og du skal gennemføre et ANT-kursus.

ANT står for Alkohol, Narko og Trafik. Det varer 12 timer og koster 3200 kroner.