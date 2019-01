Nytårsløjerne tog en uventet og alvorlig drejning for en flok drenge på 15-16 år kort før midnat nytårsaften.

Klokken 23.40 modtog politiet en anmeldelse om, at en 36-årig mand havde truet dem på livet, efter de angiveligt havde lavet nytårsløjer ved mandens postkasse ved Hurup i Thy.

»Han kom ud og truede dem på livet ved at sige, at han ville slå dem ihjel, og at han vidste, hvor de boede,« siger vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Simon Skelkjær til TV Midtvest.

Faren til en af drengene troppede kort efter op på mandens adresse.

Det fik manden til at gå fuldstændig amok.

Han slog faren i ansigtet, væltede ham omkuld og gik derpå ind i sit hus og hentede et luftgevær med kikkertsigte og lyddæmper, som han truende sigtede på faren og drengene.

Kort efter kom politiet frem og anholdte den 36-årige.

Politiet fandt i mandens hjem også en armbrøst, knojern, en strømpistol og en peberspray.

Den 36-årige mand fremstilles i grundlovsforhør i dag. Han sigtes for trusler på livet, vold og ulovlig våbenbesiddelse.