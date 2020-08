Det var weekend i Aalborg, og det var nat, da en voldsom episode fandt sted.

Fire mænd overfaldt to andre mænd med spark og slag, og nu beder politiet offentligheden om hjælp.

Nordjyllands Politi skriver, at de var hurtigt til stede, da volden fandt sted og fik fanget to af de formodede overfaldsmænd.

De har nu brug for vidner, som kan være med til at opklare forbrydelsen, og derfor efterlyser man folk, der har set noget natten mellem fredag 24. juli og lørdag 25. juli på hjørnet af Borgergade og Vesterbro i Aalborg.

Der er især tale om fire mænd, som opholdt sig på Elika Pizza på Vesterbro 88, som politiet mener kan have værdifuld viden. Derfor har de offentliggjort beskrivelser af de fire vidner.

De fire unge mænd beskrives således:

Mand A: Sort-krøllet hår med lyse spidser, iført rød t-shirt med hvide striber på skulderen, grålige bukser, sneakers med påskriften w a l k.

Mand B: Var iført lyseblå kasket (sad omvendt på), blå eller mørk trøje, lyse bukser, hvide sneakers.

Mand C: Havde lyst hår. Han var iført blå eller mørk jakke, lyse bukser og hvide sneakers.

Mand D: Havde mørkblond hår. Var iført blå eller mørk polo t-shirt og lyse bukser.

Politiet tager sagen meget alvorligt, og blandt andet derfor beder de nu om hjælp, lyder det i pressemeddelelsen.

'Det er en alvorlig sag. Vores efterforskning har fastslået, at de forurettede udsættes for slag og spark – også mens de ligger ned. Vores arbejde består nu i at få hele hændelsesforløbet fuldt belyst, så de skyldige kan blive stillet til ansvar,' lyder det fra politikommissær Kenneth Rodam.

Begge mænd, som blev udsat for volden, blev efterfølgende kørt på hospitalet. Her viste det sig, at den ene havde pådraget sig en hjernerystelse under overfaldet.

Politikommissæren beder de fire efterlyste vidner om at henvende sig hurtigt.

'Det er vores vurdering, at disse fire unge mænd kan have vigtig viden, som kan bidrage til sagens fulde belysning. Derfor vil vi gerne tale med dem så hurtigt som muligt,' udtaler Kenneth Rodam videre i pressemeddelelsen.

Han beder de fire unge mænd rette henvendelse på telefonnummer 114.