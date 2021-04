(ARKIV) Nordjyllands Politi, politigården i Aalborg , 25. april 2019. Omkring 10.000 retssager, der går syv år tilbage, skal trevles igennem, fordi der er blevet fundet en fejl i det system, politiet bruger til at behandle og rense data fra teleselskaberne. Det kan betyde, at uskyldige er blevet dømt eller have forhindret opklaring af sager, siger chefpolitiinspektør i Rigspolitiet, Torben Mølgaard Jensen. Det skriver Ritzau, tirsdag den 18. juni 2019.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger