Torsdag aften deler Nordjyllands Politi en advarsel på Twitter.

»Corona-svindlere prøver i øjeblikket at narre folk, der bestiller tid til 3. stik,« skriver de blandt andet.

Det gør de ved at tilsende borgere et link, hvor man skal logge ind med NemID.

Modtager man et sådant link, skal man altså ikke klikke på det.

»Vær kritisk og upload aldrig billede af dit nøglekort, selvom det ser ud, som om sms'en kommer fra en myndighed,« skriver de afslutningsvist.

I de falske beskeder udgiver afsenderen sig for at være Statens Serum Institut. Og i dem sendes et link, der til forveksling ligner vacciner.dk.

I stedet for '.dk' afsluttes det falske link dog med '.net'.

Et eksempel på en af de falske beskeder ses i toppen af artiklen.