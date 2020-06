Under en to-dages færdselsindsats i Nordjylland endte politiet med hele 100 sager. Heraf 10 om kørsel i påvirket tilstand.

Indsatsen mod trafikanter fandt sted torsdag og fredag. Torsdag i Brønderslev og omegn og ved kyststrækningen ved Hals. Fredag omkring Løkken og Blokhus. Det skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Mere præcist blev der noteret 64 færdselsovertrædelser torsdag og 36 fredag.

De ti sager om påvirket kørsel bestod af ni spiritussager og en narkosag.

Derudover lød sagerne på: 20 fartsager, to sager om kørsel uden førerret, 15 sager om brug af håndholdt mobil under kørsel og syv sager om kørsel uden brug af sikkerhedssele.

»Det er relativt mange sager i koncentrerede områder og på kort tid. Og samtidig er det beskæmmende, at 10 personer blev sigtet for enten spiritus- eller narkokørsel,« fastslår politikommissær ved Nordjyllands Politi, Thomas Ottesen.

Selvom det kan være hyggeligt at få sig et glas vin eller en øl i sommervejret, opfordrer Politiet nu til, at man ikke sætter sig bag rettet efterfølgende og generelt tænker sig om.

For man udsætter andre for fare ved at køre bil eller knallert i påvirket tilstand.