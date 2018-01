Vestre Landsret afgør tirsdag, hvordan mænd skal straffes for brutalt overfald under et drikkelag ved Elling.

Aalborg. To nordjyder var tilsyneladende ikke færdige, da de i oktober 2016 havde banket en 36-årig mand så voldsomt, at han pådrog sig et tredobbelt kraniebrud og en blødning i hjernen.

Vestre Landsret har tirsdag kendt de to mænd skyldige i drabsforsøg.

Retten finder det nemlig bevist, at de tiltalte efter de omfattende voldshandlinger overhældte offeret med benzin for at brænde ham af.

Et trafikuheld kom dog i vejen for, at drabet blev udført.

Det brutale overfald fandt sted under et drikkelag på en landejendom ved landsbyen Elling 23. oktober 2016.

Her indfandt den 36-årige mand sig sammen med sin 50-årige svigerinde.

Det var angiveligt den 36-årige selv, der begyndte at dele øretæver ud til nogle af de tilstedeværende.

Det medførte, at manden blev banket med et værktøj, en gaffelnøgle, og fik tre kraniebrud og en blødning i hjernen.

Desuden blev han stukket i maven med en spids genstand.

Det var i den tilstand, at han blev hevet ind bag i en varevogn, hvor han blev overhældt med benzin.

Anklagemyndighedens teori er, at han efterfølgende skulle køres væk og brændes af. Men planen blev forpurret, da bilen kørte galt undervejs.

En knallertkører opdagede den forslåede mand bag i bilen og slog alarm.

De to dømte mænd, Tom Christian Jensen og Kent Clausen, har nægtet sig skyldige i drabsforsøg.

Da Retten i Hjørring behandlede sagen, blev de dog begge kendt skyldige.

Her lød straffene på fængsel i henholdsvis seks et halvt år og syv års fængsel.

Senere tirsdag udmåler landsretten straffen til de to.

/ritzau/