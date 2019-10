Lige før midnat onsdag hørte Marianne Hern et højt brag ude fra gaden.

Hun bor på Baldersgade på Nørrebro og kender lyden. Hun ved lige præcis, hvad der er sket.

»Jeg har hørt det før og ved, at det er lyden af en bil, der bliver brændt af,« siger hun.

Fra sit vindue på tredje sal kunne hun se to biler indhyllet i flamer. Samme følelse af utryghed oplevede hun ugen forinden, hvor det samme skete. Og igen ugen før det, hvor det var hendes egen bil.

»Jeg har ikke lyst til at bo her eller have min bil stående,« siger hun.

»Det er helt vildt utrygt, at man ikke kan være i sin egen gade.«

Det er den fjerde bil, der på Baldersgade er gået op i røg i oktober, og den ottende på to måneder. En opgørelse fra Rigspolitiet viser, at der i årets første ni måneder har været 648 bilbrande på landsplan, som man vurderer at være påsatte. Det højeste antal i fire år.

Bilbrande i Baldersgade 23. oktober 2019: Ild i to personbiler i Baldersgade. 17. oktober 2019: Ild i personbil i Baldersgade. 11. oktober 2019: Ild i personbil i Baldersgade. 19. september 2019: Ild i el-bil i Baldersgade. 7. september 2019: Ild i personbil i Baldersgade. 3. september 2019: Ild i el-bil i Baldersgade. 30. august 2019: Ild i el-bil i Baldersgade

I Mariannes ejendom på Nørrebro har hver femte beboer nu magtesløst set til, mens deres bil er brændt til ukendelighed i år.

Hun fandt selv en sodplet på parkeringspladsen, hvor hendes bil havde stået.

Hendes nabo Mikkel nåede ugen efter at se brandvæsenet slukke de sidste flammer på hans bil.

Klokken var lidt i 3 om natten, da han torsdag 17. oktober hørte dørtelefonen ringe. Nede på gaden stod to betjente og ventede på ham, men lugten i luften havde allerede afsløret, hvad der var sket. Denne gang var det gået ud over ham selv. Det var hans bil, som var sat i brand.

»Det er surrealistisk at se sin bil helt sort og skummet til,« siger han.

Det var ikke engang muligt at redde nogle få ejendele fra bagagerummet. Han kunne lige nå at tage nogle få fotos af ødelæggelserne og derefter se sin bil blive kørt væk.

»Jeg er træt af situationen. Det har taget overhånd med alle de bilbrande, og de har stadig ikke fanget dem, som gør det her.«

Bilbrande i Danmark I 2019 har der til og med 1. oktober været 648 bilbrænde. I 2018 var der 562 i samme periode. I 2017 var der 626 i samme periode. I 2016 var der 487 i samme periode. Rigspolitiet kan oplyse, at bilbrande siden 2016 har været et monitoreringsområde i Rigspolitiet. Tallene dækker over antallet af bilbrande, der efter en umiddelbar vurdering skønnes påsatte. Tallene er ikke et udtryk for hvor mange biler, der er brændt, men afdækker det registrerede antal brande i køretøjer.

Ligesom sine naboer føler han, at det skaber utryghed, når man med jævne mellemrum bliver vækket af flammer fra gaden og politiets blå lys. Natten til torsdag brændte to personbiler igen.

»Det er skræmmende. Man sidder tilbage med en tom følelse, fordi man intet kan stille op,« siger Mikkel, der ikke ønsker sit efternavn frem. »Hvad får folk til at brænde andres biler af?«

Det spørgsmål undersøger Københavns Politi nu også, men er i et svar til B.T. umeddelsomme.

'..man er i fuld gang med efterforskningen af bilbrande, men politiet kan af hensyn til efterforskningen ikke oplyse yderligere,' skriver de.

Med andre ord er det sparsomt med informationer om de bilbrande, der hærger Danmark. Marianne Hern fra Baldersgade på Nørrebro fortæller, at de som beboere heller ikke ved meget.

»Politiet har sagt til mig, at de er tættere på at finde en gerningsmand. Til en anden i ejendommen har de sagt, at de har noget videoovervågning og signalement.«