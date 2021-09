Lørdag blev en nøgen kvinde krænket under en opstilling til et kunstværk.

200 frivillige havde stillet op på græsset foran Heart Kunstmuseum i Herning for at deltage i amerikanske Spencer Tunicks kunstinstallation.

Katrine Lyck var en af de frivillige, der var en del af værket. Hun fortæller til TV Midtvest, at mange af de frivillige modeller havde et lagen foran ansigtet – hun havde ikke, og derfor var hun også en af dem, der opdagede en ubuden gæst.

»Fyren havde været der under hele udstillingen, men han var iført tøj, som kunstnerens hold også var, så det tænkte vi ikke videre over. Han gik hen til kvinden, som stod lige foran mig og havde et lagen foran øjnene. Han rakte ud foran hende og rørte hende ved skridtet og befamlede hende.«

Manden begyndte at løbe, da han blev opdaget. Flere frivillige løb efter ham, men de fik ikke fat i ham.

Kvinden havde efter episoden ikke lyst til at være en del af det længere. Det havde Katrine Lyck og hendes kæreste heller ikke.

Midt- og Vestjyllands Politi bekræfter over for TV Midtvest, at kvinden har anmeldt episoden.

Politiet har også været til stede ved Heart Kunstmuseum lørdag eftermiddag, efter episoden fandt sted.