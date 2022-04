Der er i øjeblikket en del politi til stede ved Fjordvej i Randers.

Her har man fået en anmeldelse om, at der skulle være blevet affyret nødraketter.

Det bekræfter Østjyllands Politi til B.T.

»Vi har fået en anmeldelse om nogle nødraketter, der er blevet skudt af. Vi undersøger nu om, der er tale om en nødsituation. Der er også blevet set nogle unge i område, som muligvis kan have brændt noget af for sjov,« lyder det fra vagtchefen.

»Den nuværende status er, at der ingen afklaring er endnu, men vi har Forsvaret inde over for at hjælpe os,« lyder det yderligere.

Både politi, beredskab, ambulance og Forsvaret er en del af operationen.

Opdateres …