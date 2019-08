En følelse af panik ramte Ninna Hedeager Olsen (EL), da hun blev vidne til påstået voldtægt i sin egen seng.

Sådan forklarede teknik- og miljøborgmesteren, da Københavns Byret onsdag tog på hul på sagen mod den 30-årige mand, der er tiltalt for voldtægten. Han nægter sig skyldig.

»Jeg vågner og er ikke i tvivl om, at hvad der foregår ved siden af mig. Der bliver taget fat i mine hofter, så de bliver trukket ind mod Y (forurettede, red.). Jeg går i panik og har brug for at gøre noget ved det. Det er meget svært at forstå, at det er det, der sker. Jeg tror, at jeg tænker, at gør jeg det meget tydeligt, at jeg sover, så stopper det nok. Jeg føler, at Y gør det samme for at få det til at stoppe.«

Hændelsens fandt sted den 31. marts i år, hvor Ninna Hedeager Olsen og hendes sambo holdt fest.

Ud på natten fortsatte festen på en nærliggende bar, inden Ninna Hedeager Olsen, den tiltalte, den forurettede og en fjerde person igen tog hjem i borgmesterens lejlighed.

Her lagde de fire personer sig til at sove i Ninna Hedeager Olsens seng, inden borgmesteren på et tidspunkt vågner ved en »udefinerbar uro« i sengen.

»Jeg kan mærke stød, der minder om samleje. Jeg fryser, og jeg forstår slet ikke, at jeg oplever det, jeg oplever,« forklarede Ninna Hedeager Olsen videre og tilføjede, at hun vidste, at veninden var til kvinder, og at hun derfor også fandt det underligt, at de to havde sex.

»Bagefter stopper det, og så falder vi i søvn igen. Jeg ved ikke, hvorfor det stopper. Jeg har ingen fornemmelse af, hvor lang tid det varede. Min tidsfornemmelse er ikke så god lige der – jeg var i en paniktilstand.«

Ninna Hedeager Olsen forklarede inden, at hun og den 30-årige tiltalte har haft et seksuelt forhold, men hun afviste, at der skulle være nogen former for jalousi involveret.

Dagen efter den påståede voldtægt brød Y sammen over for Ninna Hedeager Olsen og forklarede, at borgmesteren gerne må sige til den tiltalte, at han ikke skulle komme steder, hvor Y befandt sig.

»Han kommer senere hjem til mig, og jeg starter med at spørge, hvad fanden der var sket. Han svarer, at han godt vidste det, men ikke vidste, hvad der var sket. Vi var begge helt lammede af, hvad der var sket.«

»Han siger, at han godt ved, at han har gjort noget forfærdeligt, og at han havde brug for hjælp til, hvordan han kunne gøre noget rigtigt herfra. Vi sad begge to modløse over, hvor sindssyg en situation, det var,« lød det fra Ninna Hedeager Olsen.

Tiltalte: Hun gjorde ikke modstand

Den tiltalte afgav ligeledes forklaring i retten onsdag og forklarede, at han lå i ske med den forurettede, og da han begyndte at kysse hende i nakken og berøre hende, gav kvinden efter hans opfattelse ikke udtryk for, at hun ikke havde lyst.

Den 30-årige mand, der er beskyttet af navneforbud, forklarede videre, at han var interesseret i at have sex med hende, og at kvinden ikke på nogen måde gjorde nogen modstand.

»Hun gør ikke modstand og giver ikke udtryk for, at hun ikke er interesseret,« lød det fra manden, der også forklarede, at han og kvinden i løbet af aftenen både havde kysset og krammet. Det bekræftede Ninna Hedeager Olsen.

Kvinden var efter hans opfattelse også vågen, da samlejet fandt sted, men de to talte ikke sammen på noget tidspunkt.

Undervejs i samlejet, der ifølge mandens skøn varede godt to minutter, fik han ved et uheld fat i Ninna Hedeager Olsens hofter, men han gav hurtigt slip igen, forklarede han.

På et tidspunkt lagde den forurettede sig om på ryggen, og det opfattede den tiltalte mand som et tegn på, at kvinden ikke længere havde lyst, hvorefter han lagde sig til at sove.

Da manden dagen efter var i kontakt med Ninna Hedeager Olsen, fortalte borgmesteren, at den forurettede havde det skidt og havde meldt sig til Center For Voldtægtsofre.

»Ninna siger til mig, at jeg har begået en voldtægt. Jeg siger, det ikke var min intention, men at jeg selvfølgelig ikke sætter spørgsmålstegn ved Y's oplevelse af det, hvis det er sådan, hun har oplevet det.«

Det fik den unge mand til selv at rette henvendelse til politiet for at melde sig selv for voldtægt, hvor han samtidig erkendte forholdet. Det har han siden trukket tilbage.

Den 30-årig er også tiltalt for blufærdighedskrænkelse. Det nægter han sig ligeledes skyldig i.

Der falder dom i sagen den 25. september.

Herunder kan du genlæse B.T.s live fra dagens retsmøde: