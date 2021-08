Det var tæt på at gå grueligt galt, da Nina Boe Wille og hendes datter søndag aften kom gående på Valby Langgade.

Her reddede et busskilt nemlig mor og datter fra at blive ramt af en bilist, der pludselig kom kørende mod fortovet.

Siden har politiet forsøgt at finde den mistænkte mand, og nu oplyser Københavns Politi så, at han mandag meldte sig selv.

Det skriver politikredsen i en mail.

»En 27-årig mand meldte sig selv dagen efter uheldet. Han er nu mistænkt i sagen, som stadig efterforskes,« fremgår det af mailen.

Politiet har ikke yderligere oplysninger om efterforskningen, om man vil således ikke kommentere, om den kategoriseres som et færdselsuheld eller vanvidsbilisme.

B.T. talte søndag aften med Nina Boe Wille, der altså var tæt på at blive ramt af bilisten.

»Vi kommer slentrende ned ad fortovet. Min datter sidder i ladcyklen, og jeg trækker den. Jeg hører en voldsom lyd et stykke væk, men kan ikke se noget.«

Nina er i chok over hændelsen. Foto: Privat Vis mere Nina er i chok over hændelsen. Foto: Privat

»Så går vi roligt videre. Men da jeg vender mig om igen, kan jeg se en bil komme bragende med høj fart imod os. Bilen bliver heldigvis stoppet af busstoppestedet,« sagde Nina Boe Wille om busskiltet, der forhindrede føreren af bilen i at køre direkte ind i hende og hendes datter.

Efter kollissionen løb stak bilisten af fra stedet, og det efterlod Nina meget frustreret.

»Jeg er i chok. Men jeg når at tænke: 'Hvorfor stikker han af? Er han påvirket?'. Dernæst bliver jeg rigtig vred og kommer til at tænke på den ulykke, der fandt sted ikke så langt derfra sidste år, hvor en femårig pige døde, da hun gik på gaden med sin mor,« sagde Nina Boe Wille søndag aften.

I dag er hun lettet over, at bilisten har meldt sig selv.

»Jeg synes, det er godt, at han tager ansvar og melder sig selv. Jeg vil ikke dømme ham, da jeg ikke kender forløbet forud for, at han ender på fortovet,« siger hun og fortsætter:

»Jeg håber, at både han og andre, der har læst om situation, husker, hvor afhængige vi er af hinanden i trafikken. Og så er jeg i sidste ende lettet over, at ingen kom til skade.«