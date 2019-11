Nikolaj Halle ønsker svar på et eneste spørgsmål:

»Hvorfor skulle min datter dø?«

Men selvom det halvandet år siden, at Nikolajs datter, 14-årige Liv Luna Halle Preisler tog en overdosis, som i sidste ende kostede hende livet, så har han stadig ikke fået svar.

Det fortæller han om i B.T.s kriminalprogram Genåbnet, som du kan se ovenover denne artikel.

Det er især politiet, som Nikolaj vil have et svar af.

Klokken cirka 22:15 om aftenen den 10. marts 2018 sad to betjente ved siden af Liv. Liv sov dybt og snorkede på en særlig måde, som netop er typisk for en person, der har taget en overdosis.

Selvom der var flere påvirkede unge i lejligheden og på trods af, at Livs mor - 40-årige Niccoline, som selv tog metadon og desuden fremstod påvirket - så gik politiet igen. Betjentene troede på Niccolines forklaring om, at det var helt normalt, at datteren snorkede på den måde.

»Jeg er skuffet over, at de ikke reagerer, når der er børn, der er påvirkede. Lejligheden er fyldt med unge mennesker. Hvorfor lukker de ikke bare den fest?,« spørger Nikolaj Halle.

»Altså, hallo. Det går jo simpelthen ikke. Der lå piller ud over det hele og hash og alt muligt. De kan da ikke være så blinde,« siger han og fortsætter:

»Jeg vil bare gerne vide hvorfor,« siger han.

14-årige Liv havde på mange måder et hårdt Liv. Hendes mor var heroinmisbruger og Nikolaj havde været kriminel, da hun var yngre. Senere har han dog skiftet livsstil og har i dag et fast arbejde i København, som han har passet i flere år.

Du er vred på politiet og vred på Livs mor, fordi hun ikke formåede at gribe ind. Men har du også været vred på dig selv?

»Ja, naturligvis har jeg det. Naturligvis. Jeg har også siddet og tænkt på om jeg kunne have gjort noget,« siger Nikolaj Halle.

Nikolaj overdrog forældremyndigheden til Niccoline for mange år siden, da Liv var helt lille og de to gik fra hinanden. Det fortryder han nu.

»Jeg kunne se, hvordan det gik ned ad bakke for Liv. I den sidste tid havde jeg tænkt på, om jeg skulle kidnappe hende for at få hende væk. Jeg havde et sommerhus stående til det,« siger han og fortsætter:

»Jeg fortryder så meget, at jeg ikke gjorde det. Det havde reddet min datters liv,« siger han.