‘Kære venner. Jeg er på det seneste blevet udsat for en bølge af identitetstyverier. Mine billeder er blevet misbrugt på både datingprofiler i Danmark og udlandet samt på Facebook og Instagram. Det gør mig utryg, vred og ked af det.’

Sådan indleder den 43-årige journalist og madblogger Niklas Roar et opslag på Facebook.

Overfor B.T, forklarer han, at det hele startede med en falsk ‘Tinderprofil’ for omkring fire måneder siden. Her var der nogle af hans opmærksomme følgere på Instagram, der opdagede profilen, og sendte den videre til ham:

»Det startede med en Jan på 49 år, som angiveligt underviste på Universitetet i Århus, som så åbenbart brugte mine billeder på Tinder.«

Her ses et screenshot af en fakeprofil, der er blevet oprettet med Niklas Roars billeder. Foto: Privat Vis mere Her ses et screenshot af en fakeprofil, der er blevet oprettet med Niklas Roars billeder. Foto: Privat

»Her havde han samtaler med nogle kvinder, og det endte så med, at der var sådan tre-fire stykker, der fortalte mig, at de var i dialog med den her Jan på Tinder,« siger Niklas Roar, der altså er gift og har to børn.

Niklas Roar fortæller, at misbruget af hans billeder, er blevet meget værre de sidste par uger.

Nu dukker der også både Facebookprofiler og Instagramprofiler op, med Niklas Roars billeder. Og ikke nok med det, så bliver billeder, hvor han står sammen med små sine børn, også brugt på de forskellige profiler.

Den seneste profil, der er dukket op, er en Instragramprofil. Og lige netop den profil bekymrer Niklas Roar. Den har nemlig næsten 500 følgere og billederne får mange likes:

Her ses en falsk Instagramprofil med billeder af Niklas Roar. Foto: Privat Vis mere Her ses en falsk Instagramprofil med billeder af Niklas Roar. Foto: Privat

»Jeg er ikke så vild med ordet ‘at føle sig krænket.’ Men lige i det her tilfælde, der føler jeg mig altså ekstremt krænket.«

»Det føles jo helt forfærdeligt, at det ikke bare er mig. Et eller andet sted kunne jeg måske godt leve med, at mit ansigt dukker op i nogle dumme sammenhænge. Men når de, tilmed sælger sig selv, som en hel familiepakke, så går det helt klart langt over min grænse, og over enhver grænse for normal anstændighed,« fortæller Niklas Roar.

Og det frusterer ham, at han ikke bare kan lukke sine profiler ned.

»Jeg er jo afhængig af mine sociale medier. Jeg kommer ud til mange mennesker, med blandt andet min madblog foodroar.dk og min Instagramprofil. Og det betyder, at jeg ikke bare kan lukke mine profiler ned.«

»En del af mig og min lille business er jo, at være far og at være tilstede på de sociale medier. Det gør, at jeg lidt bliver et gidsel i mit eget spil.«

Niklas fortæller, at han godt er klar over, at det måske ikke er det samme som en person, der for eksempel har fået lækkert nøgenbilleder:

»Men det føles stadig utrolig ubehageligt, at jeg og min familie ligger derude, under nogle andre navne og måske er med til at narre kvinder, eller narre alle mulige mennesker for penge, eller psykopater der har virkelig ubehagelige ting i tankerne.«

Niklas Roar fortæller videre, at han synes, det er skræmmende, at der ikke, er så meget at gøre ved det:

»Det, der jo er lidt vildt, det er, at de kan gøre det så konsekvensløst. Der sker ikke en skid ved det. Og så er det bare helt grundlæggende forkert.«

»Og det er uanset, om man prøver at lokke penge ud af folk, eller at folk bare skal føle sig elsket, så er det jo bare helt uetisk,” fortæller Niklas Roar, der altså ikke har forsøgt at tage fat i de mennesker, der sidder bag profilerne.« Det skyldes, at han er bange for at blive blokeret, og så kan han ikke længere følge med i profilerne.

Han har anmeldt de falske profiler, både til Instagram og Facebook, og i et af tilfældene blev profilen lukket ned med det samme.

»Nu kan jeg så bare vente på, at de næste dukker op. For indtil de sociale medier begynder at tage ansvar, så er der tilsyneladende ikke meget at gøre end at anmelde dem en efter en, når jeg får profilerne tilsendt af mine følgere,« afslutter Niklas Roar.