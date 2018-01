Hvis Niels Erik Christensen var blevet i sin seng, som han først havde tænkt sig, er det ikke sikkert, at han havde overlevet den ulykke, der ramte hans hjem tirsdag morgen.

Omkring 8.30 kørte en personbil samt en lastbil af vejen ud for Niels Erik Christensens hus på Hadstenvej ved Randers. Mens personbilen landede i en hæk klos op ad huset, bragede lastbilen derimod direkte ind i husets facade.

Det var egentlig meningen, at Niels Erik skulle have sovet i sit soveværelse, da ulykken skete, men tilfældigvis var han taget ud for at handle, ifølge TV2 Østjylland.

»Jeg har soveværelse lige derinde. Der skulle jeg have ligget og sovet her i formiddag, men det var godt nok, at jeg ikke gjorde det. Der er nogen, der har holdt hånden over en,« siger Niels Erik Christensen.

Han vurderer selv, at huset nu er ubeboeligt.

Samme umiddelbare vurdering gav BT's medarbejder på stedet tidligere tirsdag.

»Der er et hul på to gange to meter der, hvor lastbilen ramte huset. Derudover har løftestangen boret sig ind i taget. Lastbilen ramte huset med en sådan kraft, at der kom en revne på 10 centimeter i muren på det ene hjørne. Den går helt fra jorden og op til taget. Der er også flere andre revner i muren,« oplyser han.

Tre personer var involveret i trafikuheldet. De blev kørt til skadestuen, men alle tre er sluppet fra uheldet med lettere skader.