»Det er klart, at som tiden går, så forsvinder håbet for, at det er et positivt udfald, vi får.«

I tre dage har en savnet 79-årige mand ved navn Niels været væk. Og i tre dage er der ikke dukket nogen spor op efter ham ude i kulden.

Det fortæller vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Kasper Skotte søndag morgen.

Politikredsen sendte første gang en efterlysning ud om den ældre mand i fredags.

»Vi er bekymrede for Niels, der ikke er set siden i går (torsdag, red.),« lød det.

Det blev også oplyst, at den ældre mand, der bor i Næstved, var gået afsted uden overtøj, telefon og rollator.

Lige siden har man ledt efter ham, og lørdag eftermiddag sendte man både droner og hunde afsted for at lede i området omkring kanalhavnen i Næstved.

Men der er indtil videre ikke noget nyt i sagen, fortæller vagtchefen søndag morgen.

»Vi har været ude at søge igen med droner og hunde, men vi mangler ham fortsat.«

Her ses et billede af den savnede mand. Foto: Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi

Politiet har heller ikke modtaget nogen henvendelser, der har kunnet pege dem i en bestemt retning.

»Der er ikke nogen, der har sagt, at de muligvis har set ham eller noget. Desværre.«

Lige nu er status derfor, at man snart er ved at have gennemsøgt de steder, hvor det er muligt.

»Så det, vi i virkeligheden håber på, er, at han skulle være et eller andet sted. Nogle gange oplever man, at folk kan tage ophold i skure eller kælderrum eller lignende,« forklarer Kasper Skotte og tilføjer:

»Så vi håber, at der er nogen, der måske støder på ham et eller andet sted, hvor man ikke normalt nødvendigvis går. Men det er klart, at som tiden går, så forsvinder håbet for, at det er et positivt udfald, vi får.«

Den savnede mand beskrives som 170 centimeter høj og med gråt hår. Han er almindelig af bygning og iført briller.

Derudover bærer han måske kasket og en skovmandsskjorte.

Hvis du ser ham, eller hvis du ved, hvor han kan være, beder politiet om, at du ringer på telefonnummer 1-1-4.

