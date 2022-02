»Jeg føler, vi er blevet overvåget.«

33-årige Nicole Hultgren kom sidste mandag hjem til et hus, der var vendt fuldstændig på hovedet. Gulvet var fyldt med skokasser og elektronik, hendes smykkeskrin var vendt på hovedet, og alt var hevet ud af hende og mandens klædeskab.

Familien havde været på skiferie i en uge, og det havde både Nicole Hultgren og hendes mand, Mathias Toft, delt på deres Instagram-profiler, hvor de også deler en masse andre øjeblikke fra deres liv.

»Jeg tror, de har set det. Tyvene altså,« lyder det fra Nicole Hultgren, der ikke kun mener, at det er deres skiferie, indbrudstyvene har holdt øje med.

Tyvene tog en guldring, som Mathias har fået lavet ved at smelte en række af hans afdøde farmors smykker sammen. Foto: Privatfoto Vis mere Tyvene tog en guldring, som Mathias har fået lavet ved at smelte en række af hans afdøde farmors smykker sammen. Foto: Privatfoto

Det undrer hende nemlig, at de er det eneste hus i området, der er blevet brudt ind i.

»På de billeder, vi deler, kan man jo for eksempel se de jakker, vi har. Nogle af dem kan sælges videre for en del penge. Det er jo ikke noget, vi tænker over – det er for eksempel ikke for at vise min Louis Vuitton taske frem, at jeg holder den på et billede,« siger hun og fortsætter:

»Det er jo, fordi jeg bruger den som taske, jeg har den under armen, når billeder bliver taget.«

Før mistænkte hun, at tyvene kendte familien. Senere er hun blevet næsten sikker på, at de har holdt øje med hende og resten af familiens sociale medier. Både Nicole Hultgren, Mathias Toft og deres to børn har hver deres Instagram-profil.

Her kan man se en af de ting, Nicole er mest ked af at have fået stjålet. En halskæde, hun har fået af sin far. Foto: Privatfoto Vis mere Her kan man se en af de ting, Nicole er mest ked af at have fået stjålet. En halskæde, hun har fået af sin far. Foto: Privatfoto

Familien har desuden også brugt hashtagget '#vissenbjerg', som har givet tyvene en idé om, hvor de bor.

Nicole Hultgren tror, at tyvene havde holdt øje med, hvornår hendes far – der passede hus og husdyr, mens de var på ferie – var væk. Hun lagde også mærke til, at den censor, der ellers registrerer bevægelse ude foran huset, så lyset tænder automatisk, var vendt rundt. Det må de have gjort, mens der var lyst, forklarer hun.

Der er i alt stjålet for omkring 350.000 kroner. Men det er faktisk nogle af de mindst værdifulde ting, familien savner mest.

»Jeg har arvet en halskæde fra min far, og min mand har en ring, der er smeltet af smykker fra hans farmor, som de har taget.«

Smykkerne har hun efterlyst på Facebook og på mediet Fyens Stiftstidende. Det har endnu ikke givet pote desværre.

Politiet er på bar bund i sagen, men de mistænker, at tyvene er fra udlandet.